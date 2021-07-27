В 'Европейской солидарности' призвали власть повысить зарплаты медикам

Народные депутаты фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз и Николай Величкович, а также депутат Киевского горсовета Динара Габибуллаева встретились с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. Они призвали главу ведомства приложить усилия для своевременных выплат медработникам, а также относильно повышения им заработной платы.

Об этом они сообщили на брифинге возле Минздрава после встречи с чиновником. В частности, они напомнили о протесте медиков на Харьковщине из-за задолженности зарплат, передает пресс-служба политсилы.

"По вопросу Валковской районной клинической больницы. Мы услышали, что Минздрав свои обязательства как министерство выполнил перед районной больницей. И вопрос заключается в том, что это главный врач этой больницы фактически привел к тому общественному переполоху, который вылился в перекрытие дороги" , – отметила Фриз.

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Она отметила, что в "ЕС" поддерживают требования медицинских работников этой больницы о необходимости расторжения соглашения с главным врачом Носатовым и переизбрание нового главного врача, который будет качественно выполнять свои обязательства.

Также Фриз отметила, что "ЕС" будет инициировать детальное рассмотрение этого прецедента с местными властями. Она призвала Богодуховскую госадминистрацию выполнить все обязательства перед больницей.

"Как мы знаем, что сегодня Богодуховская госадминистрация до сих пор должна больнице почти 6 млн грн", – напомнила она.

"Мы говорили о надбавках и следующий бюджет 2022 года и сколько министерство закладывает, чтобы иметь возможность во время обсуждения бюджета к первому чтению нашей фракцией уже понимать, какие именно цифры мы должны отстаивать. Важно, чтобы наши врачи и медицинские работники получали действительно достойную зарплату, а не искали возможности выехать из страны и лечить в других странах", – добавила Фриз.

Народный депутат Николай Величкович отметил, что представители "Европейской солидарности" призвали повысить заработные платы медикам как можно скорее.

"Мы подняли вопрос бюджета на следующий год и заработных плат медицинских работников. Мы напомнили министру еще в 2019 году президент обещал увеличение заработных плат медицинским работникам и врачам. Поэтому мы спросили его, какие суммы будут заложены в этом бюджете", – сказал депутат.

Он напомнил, что правительство должно подать в Верховную Раду проект бюджета на 2022 год до 15 сентября этого года.

"Министр пообещал нам, что в этом бюджете будут заложены средства на увеличение как минимум до 20 тысяч гривен для врачей, до 13 тысяч для медиков, и немного меньше для младшего медицинского персонала", – отметил Величкович.

Депутат сообщил, что "Европейская солидарность" выступила с инициативой о проведении еще одной встречи с участием всех фракций парламента с министром Ляшко для презентации его видения финансирования отрасли и министр согласился.

Кроме этого, депутат Киевского городского совета Динара Габибуллаева напомнила, что власть обещала повысить зарплаты для медицинских работников в 2021 году, но это обещание выполнено не было.

"Мы надеемся, что монобольшинство проголосует за то, чтобы было выделено достаточное количество средств из госбюджета, чтобы мы смогли обеспечить достаточный уровень зарплат защитникам на медицинском фронте", – резюмировала она.

Также депутат подчеркнула, что фракция "ЕС" в Киевсовете системно прилагает усилия для повышения уровня оплаты труда медицинским работникам.

"Благодаря силам "Европейской солидарности" в Киевском горсовете были перераспределены 422 миллиона гривен на медицинскую отрасль. А также в этом году было принято решение о надбавках в сумме 1,6 миллиарда гривен", – отметила депутат.