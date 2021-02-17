В Еврокомиссии призвали Кабмин выплатить долги 'зеленой' энергетике

Кабинет министров Украины должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска зеленых аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом в кулуарах форума "Украина 30. Платежка" заявил член группы Еврокомиссии по поддержке Украины Торстен Веллерт, подчеркнув, что проблема выплат будет негативно сказываться на будущих инвестициях в Украине.

"Проблема сейчас в том, как преодолеть этот кризис с долгами. Это очень важно. И как запустить тут же параллельно на маленьком уровне эту новую систему аукционов", - сказал Веллерт.

По его словам, Украина должна провести небольшой "зеленый" аукцион на строительство мощностей зеленой энергетики, чтобы удешевить стоимость такой энергии и не остановить инвестиции, поскольку к этому ведет текущий кризис на рынке зеленой энергетики.

"Но тогда уже будет, когда уже весь этот вопрос с меморандумом, с долгами решается, тогда уже будет готов механизм для новых инвестиций. И сейчас, мне кажется, что надо большие инвестиции вложить в электроэнергетику в Украине", - сказал представитель Еврокомиссии, отметив, что сейчас в энергосистеме Украины как раз проблемы из-за использования старых энергогенерирующих мощностей.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за выработанную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику и которая уклоняется от его выполнения .

При этом Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д.Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате остальных долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

В Энергосообществе ЕС указывают, что задолженность государства перед предприятиями зеленой энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией "Укрэнерго" будет мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины к европейской ENTSO-E.