В ЕС трудовые мигранты начали массово возвращаться домой

Мигранты из Восточной Европы начали массово возвращаться домой из-за пандемии коронавируса.

В частности, в Румынию вернулись 1,3 млн граждан, а в Болгарию – 500 тыс. человек. Об этом сообщает The Economist.

При этом в Литве впервые за много лет количество людей, вернувшихся в страну, превысило количество уехавших.

Около 700 тыс. мигрантов уехали из Великобритании, поскольку нецелесообразно сидеть на карантине в дорогих городах вроде Лондона.

Эксперты отмечают, что к обратной миграции также приводит снижение экономического разрыва между Западом и Востоком.

"В 2010 году румыны, которые переезжали в Италию, получали в пять раз больше. В 2019 году – только втрое. А для высококвалифицированных специалистов разница еще меньше", – заявил эксперт по вопросам миграции Лиам Патуцци.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.