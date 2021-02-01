В ЕС трудовые мигранты начали массово возвращаться домой
Мигранты из Восточной Европы начали массово возвращаться домой из-за пандемии коронавируса.
В частности, в Румынию вернулись 1,3 млн граждан, а в Болгарию – 500 тыс. человек. Об этом сообщает The Economist.
При этом в Литве впервые за много лет количество людей, вернувшихся в страну, превысило количество уехавших.
Около 700 тыс. мигрантов уехали из Великобритании, поскольку нецелесообразно сидеть на карантине в дорогих городах вроде Лондона.
Эксперты отмечают, что к обратной миграции также приводит снижение экономического разрыва между Западом и Востоком.
"В 2010 году румыны, которые переезжали в Италию, получали в пять раз больше. В 2019 году – только втрое. А для высококвалифицированных специалистов разница еще меньше", – заявил эксперт по вопросам миграции Лиам Патуцци.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.
В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.
При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.