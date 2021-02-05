В ЕС бизнесмен продал в 2017 году все имущество для покупки биткоина: как живет сейчас
Нидерландский бизнесмен Диди Тайхутту и его семья в 2017 году продали все свое состояние, чтобы купить биткоин.
Также они избавились от бизнеса и пенсионных накоплений. Купив криптовалюту, семья обзавелась лишь фургоном для жизни. Об этом пишет Entrepreneur's Handbook.
На момент покупки биткоин стоил 3,5 тысяч долларов, а на сегодняшний день его стоимость превысила 35 тысяч долларов.
Сам Тайхутту не знает, сколько криптовалюты находится на его счету сейчас. По предварительным оценкам, в 2017 году их дом стоил 300 тысяч долларов, что около 85 биткоинов.
Предположим, у них получилось купить около 100 биткоинов. В таком случаем сбережения семьи выросли до 3,5 миллионов долларов.
Тайхутту считает криптовалюту правильной инвестицией и ожидает, что до 2022 года биткоин подорожает до 200 тысяч долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.
Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.
В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.
Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.