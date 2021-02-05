В ЕС бизнесмен продал в 2017 году все имущество для покупки биткоина: как живет сейчас

Нидерландский бизнесмен Диди Тайхутту и его семья в 2017 году продали все свое состояние, чтобы купить биткоин.

Также они избавились от бизнеса и пенсионных накоплений. Купив криптовалюту, семья обзавелась лишь фургоном для жизни. Об этом пишет Entrepreneur's Handbook.

На момент покупки биткоин стоил 3,5 тысяч долларов, а на сегодняшний день его стоимость превысила 35 тысяч долларов.

Сам Тайхутту не знает, сколько криптовалюты находится на его счету сейчас. По предварительным оценкам, в 2017 году их дом стоил 300 тысяч долларов, что около 85 биткоинов.

Предположим, у них получилось купить около 100 биткоинов. В таком случаем сбережения семьи выросли до 3,5 миллионов долларов.

Тайхутту считает криптовалюту правильной инвестицией и ожидает, что до 2022 года биткоин подорожает до 200 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.