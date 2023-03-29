В Энергосообществе назвали основные проблемы энергосектора Украины

Энергетическое сообщество считает, что война показала основные проблемы энергетического сектора Украины.

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Об этом говорится в сообщении организации.

Согласно ему, Энергетическое сообщество провело встречу с представителями украинского сектора возобновляемой энергетики для обсуждения нерешенных вопросов отрасли.

Отмечается, что по итогам этой встречи в понедельник Энергосообщество начало процесс, направленный на решение текущих проблем на энергорынке Украины.

"Война снова обнажила основные проблемы в секторе (энергетики – ред.), в том числе нехватка ликвидности и управление рынком электроэнергии", - подчеркнули в организации.

Напомним, вице-президент ассоциации энергетических компаний Energy Club Максим Белявский заявлял, что плохое финансовое состояние энергорынка мешает ремонту важного оборудования.