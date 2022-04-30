В Энергодаре рашисты вводят в обращение российские рубли
Во временно оккупированном городе Энергодар (Запорожская область) рашисты начали вводить в обращение российские рубли. Там открылись магазины, где за валюту страны-террориста продают сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из оккупированного Крыма, Беларуси и РФ.
"Есть ли в магазинах покупатели? Да, и немало. Впрочем, дело не в любви к продуктам по советским ГОСТам, а в том, что "живых" украинских денег у людей уже не осталось. Однако радости и оптимизма "орубление" не вызывает. Как бы ни старались оккупанты и их прислужники, на замену гривни захватническими деньгами местные жители смотрят со страхом", – сообщает пресс-служба "Энергоатома" 30 апреля.
Помимо этого, в Энергодаре российские террористы планируют запустить Сбербанк на базе захваченного украинского Ощадбанка.
Причем это не единственный город из Запорожской области, где рашисты хотят ввести свою валюту. Ранее стало известно, что в Мелитополе оккупанты также планируют ввести в наличный оборот "деревянные". Российскую валюту якобы начнут вводить с 1 мая.
О преступном намерении войск России сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации на Facebook-странице в пятницу, 29 апреля. Как отмечается, совершить задуманное россиянам будут помогать коллаборанты, согласившиеся сотрудничать. В ЗОВА рассказали, что накануне оккупанты собирали бывших сотрудников банковской системы, ставших предателями Украины.
Как писал ранее OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал попытку РФ с 1 мая ввести в оборот рубль в Херсонской области. Он уверен, что новая валюта не приживется в регионе.
Данилов убеждает, что схема изменения банковской системы на временно оккупированных территориях является классической для Кремля. Но на Херсонщине она не сработает.