В Энергодаре рашисты вводят в обращение российские рубли

Во временно оккупированном городе Энергодар (Запорожская область) рашисты начали вводить в обращение российские рубли. Там открылись магазины, где за валюту страны-террориста продают сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из оккупированного Крыма, Беларуси и РФ.

"Есть ли в магазинах покупатели? Да, и немало. Впрочем, дело не в любви к продуктам по советским ГОСТам, а в том, что "живых" украинских денег у людей уже не осталось. Однако радости и оптимизма "орубление" не вызывает. Как бы ни старались оккупанты и их прислужники, на замену гривни захватническими деньгами местные жители смотрят со страхом", – сообщает пресс-служба "Энергоатома" 30 апреля.

Помимо этого, в Энергодаре российские террористы планируют запустить Сбербанк на базе захваченного украинского Ощадбанка.

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Причем это не единственный город из Запорожской области, где рашисты хотят ввести свою валюту. Ранее стало известно, что в Мелитополе оккупанты также планируют ввести в наличный оборот "деревянные". Российскую валюту якобы начнут вводить с 1 мая.

О преступном намерении войск России сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации на Facebook-странице в пятницу, 29 апреля. Как отмечается, совершить задуманное россиянам будут помогать коллаборанты, согласившиеся сотрудничать. В ЗОВА рассказали, что накануне оккупанты собирали бывших сотрудников банковской системы, ставших предателями Украины.

Как писал ранее OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал попытку РФ с 1 мая ввести в оборот рубль в Херсонской области. Он уверен, что новая валюта не приживется в регионе.

Данилов убеждает, что схема изменения банковской системы на временно оккупированных территориях является классической для Кремля. Но на Херсонщине она не сработает.