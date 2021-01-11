В "ДНР" выдали, что за год продали продукцию 12 странам

В террористической группировке "ДНР" заявили, что в течение минувшего, 2020 года экспортировали продукцию подконтрольных ей предприятий в 12 стран мира.

Как сообщили СМИ сепаратистов со ссылкой на так называемое министерство доходов и сборов, большинство товаров было продано российским компаниям. Также в списке "партнеров" террористов – страны, поддерживающие путинскую Россию, и самопровозглашенные республики, не признанные мировым сообществом.

В сообщении уточняется, что в ушедшем году на долю товаров, купленных РФ, пришлось 77% от общего объема (в 2019-м – 85,5%).

По сравнению с 2019-м вырос экспорт для террористической группировки "ЛНР" – с 11,3% до 19,5%, говорится в сообщении.

Продукция вывозилась, в частности, для продажи в Казахстан, Беларусь, Южную Осетию, самопровозглашенную Абхазию и другие страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что жители временно оккупированных территорий Донбасса пожаловались на экономический упадок в регионе.

Кроме того, там стали задумываться о возвращении в состав Украины. Видео с соответствующим заявлением от местного жителя опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.