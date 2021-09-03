В ближайшее время цены на руду упадут ниже $100 и украинские предприятия будут работать в убыток, – Каленков

Цены на руду прогнозируемо снижаются и власти следует поддержать отечественных металлургов, а не усиливать налоговое давление на них. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Главный определяющий игрок на рынке – Китай – целенаправленно делает все, чтобы снизить цену на сырье, прежде всего на руду. Думаю, что они добьются своего, что цена упадет ниже 100 долларов в самое ближайшее время. Уже сейчас мы видим достаточно резкое падение", – рассказал Каленков.

По его словам, в случае дальнейшего снижения цен на руду, в ближайшее время украинским предприятиям сложно будет конкурировать на мировых рынках, поскольку себестоимость отечественной руды в несколько раз выше, чем у основных зарубежных игроков - австралийских, бразильских и южноафриканских производителей.

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"У этих компаний уровень себестоимости очень низкий, меньше 25 долларов за тонну. Они доминируют в мировой торговле, и они диктуют цены. Поэтому, когда цены падали ниже 40 долларов и т.д., они все еще работали прибыльно, а мы уже были в глубоких убытках. У нас себестоимости на наших предприятиях в 2-3 раза выше, чем у этих наших конкурентов… Поэтому как только цены пойдут вниз, а это уже происходит сейчас, нам будет очень тяжело конкурировать на этом рынке", – объяснил Каленков.

По его мнению, в такой ситуации украинская власть должна оказать поддержку предприятиям ГМК, а не усиливать налоговое давления на них, что предлагается законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600).

"Законопроект делает нашу горнорудную отрасль еще более неконкурентоспособной. Мы потеряем рынок тем же россиянам, если по европейскому рынку. Если рынок китайский, потеряем его австралийцам, южноафриканцам. Я очень надеюсь, что к этому вопросу осенью вернутся, посмотрят на это трезво, посмотрят динамику цен за последние 5-7 лет и установят уровень налогообложения, который не будет нас ставить в худшее положение, чем наши конкуренты", – подчеркнул Каленков.

Ранее сообщалось, что 19 августа цены на руду на товарных биржах упали до $134,05 /т., что является самым низким показателем с весны 2021 года.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.