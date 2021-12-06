УЗ не выполняет нормы по доставке вагонов: они едут в 2-3 раза дольше, – эксперт

На сегодняшний день для "Укрзалізниці" стало нормой не выполнять нормативные сроки доставки вагонов. Они могут ехать в 2-3 раза дольше нормативных сроков. Такое системное опоздание вагонов создает их дефицит и увеличивает сумму вагонной составляющей (аренды). Об этом AgroPortal.ua рассказал эксперт по аграрной логистике Алексей Шахов, комментируя, почему вагоны-зерновозы парка АО "Укрзалізниця" подорожали с июня 2021 г. по ноябрь 2021 г. выросла в 53,6 раза — со 111 грн вагон/сутки до 5 953,25 грн вагон/сутки (без НДС).

На первый взгляд, сегодня рынок зерновозов в Украине дерегулирован, и доля рабочих вагонов "Укрзалізниці", по словам ее руководства, составляет всего около 27%. Но не все так однозначно, подчеркивает Алексей Шахов: у "Укрзалізниці", как у монополиста инфраструктуры, остаются обязанности по выполнению нормативного срока доставки вагонов. Но при этом - практически отсутствует ответственность за невыполнение этих сроков.

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"Понимаем, что вагон имеет свою рыночную стоимость использования или, как ее еще называют, стоимость суточной аренды. Когда собственный вагон арендуется на определенный рейс для перевозки грузов, стоимость вагона за этот рейс определяется по факту использования -например, 10 суток × суточная цена за вагон = сумма использования вагона за рейс", — поясняет Алексей Шахов.

Таким образом, стоимость использования вагонов "Укрзалізниці" определяется по нормативным срокам доставки. Однако из-за операционных проблем компания создала дефицит вагонов, из-за чего их стоимость резко выросла.

"Из-за некачественной работы " "Укрзалізниці" по обороту вагонов создается их дефицит. А дефицит вагонов и потребность в перевозке увеличивают стоимость суточного использования вагона", — отмечает Алексей Шахов.

Дополнительно к факторам повышения стоимости эксперт относит еще и конвенционный запрет, наложенный "Укрзалізницею" на вагоны собственности других государств.

"Раньше белорусские или прибалтийские вагоны могли заезжать на территорию Украины в пустом состоянии, грузиться зерновыми или продуктами переработки и возвращаться в свои страны. Сегодня такая возможность отсутствует", — объясняет Алексей Шахов.

По его мнению, именно бездействие "Укрзалізниці" породило столь высокую стоимость использования вагонов, ведь при определенных условиях и нормальной работе УЗ она может быть ниже в 2-3 раза.

Напомним, ранее госпредприятие "Артемсоль" обратилось в Министерство инфраструктуры. В своем обращении компания пожаловалась, что "Укрзалізниця" не выполняет свои обязательства и не обеспечивает предприятие необходимым количеством вагонов, в то время как стоимость этих вагонов неуклонно растет, и потребовала от УЗ выполнять свои обязательства, а также снизить стоимость услуг.

Ранее в срывах поставок вагонов, вызванных отсутствием локомотивов, "Укрзалізницю" обвиняли и ряд других грузоотправителей. Так, по словам генерального директора ПСГ "Ковальская" Сергея Пилипенко, в ноябре компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией: 80% производственных мощностей остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. "Из-за того, что более 500 вагонов с цементом и щебнем никуда не двигались из-за тотального отсутствия тяги, компания остановила отгрузку бетона для наших клиентов", - заявил он.