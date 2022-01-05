УЗ грозит катастрофа в случае невыполнения плана по ремонту путей, – Каленков

"Укрзалізниця" много лет не выполняет планы по ремонтам путей, хотя ситуация с инфраструктурой уже можно назвать критической.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова.

"Ситуация, которая сейчас сложилась на "Укрзалізниці" - катастрофическая, и она может привести к таким же катастрофическим последствиям. Дело в том, что планы "Укрзалізниці" выполняются всего лишь на несколько процентов. К чему это может привести? Первое. Когда речь идет о пассажирских перевозках, то речь идет о безопасности пассажиров. По грузовым перевозкам это и эффективность перевозки этих грузов, и задержки перевозки", - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, ситуация, что сложилась - достаточно обидная, ведь грузовое направление "Укрзалізниці" - самое прибыльное в Европе и намного прибыльнее, чем в других европейских странах. Однако компания совсем не вкладывает средства в обновление инфраструктуры.

"Операционная прибыль "Укрзалізниці" от грузовых перевозок позволяет финансировать и проводить все эти инвестиции. Все дело в бесхозяйственности. Во-первых, в воровстве - порядка 8,5 млрд гривен, по оценке НАБУ, в "Укрзалізниці"

разворовывается. Еще 13 млрд уходит на покрытие убытков от пассажирских перевозок. Ну а главная проблема - это неэффективное использование средств. Инвестиции в инфраструктуру, в рельсы - это наиболее значимые и ключевые инвестиции. Потому что речь идет о безопасности перевозки пассажиров", - подчеркнул эксперт.

По его словам, ситуация с перевозками УЗ в минувшем году значительно ухудшилась: упал показатель оборота вагонов, а объемы капитальных инвестиций стали мизерными.

"Оборачиваемость вагонов упала на 20%. То есть, грузы теперь везутся на 20% дольше, и на 20% нужно больше вагонов дополнительно. По инвестиционным планам -недовыполнение. Фактически, "Укрзалізниця" в реконструкции и капитальный ремонт должна вложить 57 млрд грн ежегодно, а она вкладывает не более миллиарда. Она ежегодно должна покупать от 50 до 100 тыс. тонн рельсов, чтобы поддерживать свою инфраструктуру. Но последние годы она покупала не более 10 тыс. тонн, а в прошедшем году - всего лишь несколько сотен тонн!", - пояснил Каленков.

По его словам, эта ситуация приведет к катастрофе, причем уже в обозримом будущем, поэтому нынешнее руководство УЗ должно сделать все возможное, чтобы нарастить объемы капитальных инвестиций.

"Время для того, чтобы принимать решения, уже прошло. Уже сейчас "Укрзалізниця" должна заявить об инвестиционных планах на этот год - для того, чтобы покрыть тот пробел, который образовался за последние 2-3 года", - резюмировал он.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал: "Укрзалізниці" нужно в первую очередь модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок, и лишь затем думать об обновлении подвижного состава. Иначе новые вагоны станут просто складами на колесах.