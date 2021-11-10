УЗ должна следить за техническим состоянием вагонов, а не их возрастом, – Сластен

"Укрзалізниця" должна наладить действенную систему контроля за техническим состоянием вагонов, а не списывать из-за возраста подходящий для эксплуатации подвижной состав.

Об этом заявил гендиректор ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Роман Сластен, комментируя инициативу Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту, а не по их техническому состоянию.

"Проблема – в непосредственном техническом контроле и допуске вагонов к работе, к эксплуатации. То есть, главный вопрос – в налаживании нормального европейского подхода к техническому контролю, надзору за состоянием вагонов. И своевременном их ремонте. Вот и все", – отметил Сластен.

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По его словам, Украине не стоит следовать примеру России, которая ввела списание железнодорожных вагонов из-за окончания нормативного срока службы. Он отметил, что в странах Европы применяется другой подход – вывод из эксплуатации вагонов в случае их технической неисправности, а не из-за их возраста.

"То, что было принято в Российской Федерации, не означает, что это правильный подход и нам нужно это копировать. Действительно, лучше гораздо – взять европейский подход, когда есть надлежащий контроль за техническим состоянием, и исходя из того уже определять, должен ли эксплуатироваться тот или иной вагон", – объяснил Сластен.

Он также напомнил о недавней аварии в Житомирской области, где сошли с рельсов 10 пустых грузовых вагонов: все вагоны, повлекшие аварию, были в нормативно "молодом" возрасте, однако – технически неисправны. Именно поэтому, уверен эксперт, вопрос не в возрасте вагонов, а в контроле за их техническим состоянием перед выходом на пути.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту – это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно выведут из эксплуатации более 50 тысяч вагонов. По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.

В свою очередь, исполнительный директор Сообщества Европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющий операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман отмечал, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное – поддерживать его в исправном состоянии.