Увеличение фискального давления на бизнес не способствует развитию страны – ЕБА

Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли. А фискальное давление на прозрачный бизнес путем проведения проверок или любым другим способом наносит урон не только конкретному бизнесу, но и стране в целом.

Об этом заявила Европейская Бизнес Ассоциация. В организации подчеркнули, что в нынешней непростой геополитической ситуации власть и бизнес должны быть в одной лодке.

Добывающая отрасль имеет колоссальное значение для экономического развития. По данным отчета Инициативы прозрачности добывающей отрасли, только в 2020 году взнос добывающих предприятий в ВВП Украины составил 190,34 млрд грн, или 4,54% от общего объема ВВП, а доля в стоимости общего экспорта всех товаров и услуг – 4,94%.

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Почти год назад была принята Национальная экономическая стратегия, где государство вместе с бизнесом и общественностью определили векторы развития Украины до 2030 года. Так, природные недра и полезные ископаемые были определены фундаментом добавленной стоимости для растущей экономики Украины. А справедливое налогообложение стало одной из стратегических задач по стимулированию развития добывающей отрасли, конечно, наряду с верховенством права и экономической свободой.

Все это должно способствовать увеличению добычи и привлечению иностранных инвестиций в отрасль. Но практическая реализация данных инициатив оказалась не столь результативной. И параллельно с подготовкой реформаторских законопроектов для упрощения доступа к недрам и дерегуляции бизнес все же говорит о вмешательстве государства в деятельность недропользователей.

Значительная часть бюджетообразующих компаний отрасли добычи металлов представлена и в Европейской Бизнес Ассоциации. В 2020 году они суммарно обеспечили рабочими местами 115230 украинцев, уплатили 91 млрд гривен налогов и инвестировали почти 30 млрд гривен в экономику страны. Однако, еще не прошло и два месяца 2022 как бизнес наблюдает значительное давление со стороны контролирующих органов – уже ко второй компании от контролирующих органов есть претензии по задолженности в уплате рентных платежей.

Безусловно, рентная плата в сфере добычи руд металлов – – это чувствительный вопрос для пользователей украинскими недрами, и к началу этого года отечественное регуляторное поле позволяло множественность трактовок налогооблагаемой базы. В то же время Конституцией Украины установлено, что законы не оказывают обратного действия, поэтому обвинять компании в противоправных действиях, которые на момент их совершения таковыми не были, по сути, незаконно.

Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли. А фискальное давление на прозрачный бизнес путем проведения проверок или любым другим способом, очевидно, наносит урон не только конкретному бизнесу, но и стране в целом. Ведь за схожими ситуациями наблюдают и иностранные инвесторы и партнеры. Поэтому захотят ли они после этого инвестировать в развитие украинской добывающей промышленности – риторический вопрос.

Конечно, если нарушение – за него нужно отвечать. Однако для этого нужно разработать четкие правила, чтобы понимать, что правомерно, а что – нет. Более того, не применить нынешние правила к прошлому, ведь так, вероятно, ко всем могут возникнуть вопросы. Однако, очевидно, это не будет признаком развивающегося цивилизованного общества.

Европейская Бизнес Ассоциация уже неоднократно отмечала, что кроме фундаментальных для развития вещей в стране не хватает доверия – между властью и бизнесом, обществом. А подобные кейсы вряд ли способствуют формированию этого доверия. Поэтому бизнес искренне надеется, что эта странная тенденция будет остановлена. Тем более в нынешней непростой геополитической ситуации мы все должны быть в одной лодке, потому что только вместе мы сила!