Ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов: Резников о вреде украинской экологии от российской агрессии

В результате полномасштабного вторжения государства-агрессора России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, экология нашего государства понесла убытки на 35,3 миллиарда долларов. Война поставила под угрозу миллионы гектаров природных заповедников.

Видео дня

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников на своем аккаунте в Twitter в понедельник, 2 января. Как отметил министр, международные акты запрещают вести войну против природной среды путем репрессий, но Кремль это не волнует.

В частности, об этом говорится в статье 55 дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, который касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

"Ущерб украинской экологии, причиненный Россией, оценивается в 35,3 миллиарда долларов. Под угрозой миллионы гектаров природных заповедников. Статья 55 Первого протокола запрещает вести войну против природной среды путем репрессий, но Россию это не волнует", – написал Резников.

В статье, которую назвал Резников, сказано: "1.При ведении военных действий должна быть выявлена забота о защите природной среды от широкого, долговременного и серьезного вреда. Такая защита включает запрет использования методов или средств ведения войны, имеющих целью нанести или, как можно ожидать, нанесут такой вред природной среде и тем самым нанесут ущерб здоровью или выживанию населения. 2. Нанесение вреда природной среде как репрессалий запрещено".

Накануне в Госэкоинспекции сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Единый реестр убытков внесено 1042 факта событий, произошедших на территории нашего государства в результате вооруженной агрессии РФ и нанесших ущерб окружающей среде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издание Associated Press подсчитало, что развязанная Россией война нанесла украинской экологии ущерб более чем на 37 млрд долларов. В частности, уничтожено около 280 тыс. гектаров леса, а почти 6 млн украинцев испытывают недостаток в чистой воде – имея в лучшем случае ограниченный доступ к ней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!