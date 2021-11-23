'Укрзалізниця' за 64 млн заказала масло дороже, чем энергетики и шахтеры

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" 15 ноября по результатам тендеров заключил три соглашения о поставках масел на общую сумму 64,23 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

К концу текущего года три компании должны будут поставить железнодорожникам по 360 т моторного масла М-14В2 каждый. Цена за тонну составляет 59 280-59 592 грн. Однако в интернет-магазинах такое же масло можно найти по 52,40 грн/л, что дешевле нынешних договорных цен УЗ.

В октябре ООО Фирма "Технова" (Черниговская ТЭЦ) заказало такое же масло производства ООО "Автолюб Украина" по 47,40 грн./кг, а ГП "Львовуголь" – производства ПМП "МЦС" по 48,00 грн./кг, т.е. на четверть дешевле. В сентябре филиал "Рефрижераторная вагонная компания" купил такое масло на 7-8% дешевле – по 55,20 грн./кг.

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Победители соревновались между собой и с ООО "Торум". Сумма сделок – лишь на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 65,34 млн грн.

Напомним, ранее прокуратура разоблачила схему закупки некачественных прокладок рельсовых путей, которые "Укрзалізниця" приобрела на сумму более 25 млн гривен. Как установило следствие, предприятие-поставщик с целью уменьшения собственных затрат и получения сверхприбыли нарушило технологию изготовления резиновых прокладок, заменив сложные химические компоненты более дешевыми материалами. Если бы эти прокладки использовали в "Укрзалізниці" , это могло бы привести к их преждевременному износу, и создало предпосылки для чрезвычайных происшествий на железной дороге во время пассажирских и грузовых перевозок.

Как известно, Временная комиссия при ВР, которая занимается расследованием причин, приведших к кризисному состоянию "Укрзалізниці", установила, что только на коррупции в государственных закупках компания ежегодно теряет 8 миллиардов гривен.