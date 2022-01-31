"Укрзалізниця" выпустила 60 новых полувагонов на собственном предприятии – Панютинском вагоноремонтном заводе. Обновление парка грузовых вагонов проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Первые 60 новых вагонов уже переданы в эксплуатацию на станцию Лозовая, откуда оператор подвижного состава отправит их под погрузку.Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Наша задача ликвидировать с путей металлолом и поддерживать свой парк в количественном и качественном состоянии. Акцент делаем на подвижной состав с наибольшим спросом – полувагонами и зерновозами”, – отметил глава правления УЗ Александр Камышин.

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По словам и. о. директора филиала ПВРЗ Аллы Мысник, возобновление заказов на строительство вагонов будет иметь положительный эффект для экономики страны и региона.

“Впервые за последние три года завод начинает работать и наращивать свои мощности. Для жителей региона – это рабочие места и стабильная заработная плата. Для госбюджета и местного бюджета – отчисления в виде налогов”, - отметила руководитель завода.

Всего за этот год "Укрзалізниця" планирует построить 1496 грузовых вагонов: 1446 полувагонов и 50 зерновозов. Их будут строить на собственных предприятиях компании – Панютинском вагоноремонтном заводе, Дарницком вагоноремонтном заводе и Стрыйском вагоноремонтном заводе.

В частности, на мощностях ПВРЗ будет построено 714 полувагонов, 50 зерновозов и отремонтировано 1 560 грузовых вагонов.

За три года, с 2022 по 2025, "Укрзалізниця" планирует пополнить свой грузовой парк 7900 новыми вагонами (6500 полувагонов и 1400 зерновозов). Это самое масштабное обновление парка грузовых вагонов с 2016-2018 годов, когда парк пополнился 7120 вагонами.

Напомним, ранее замглавы Офиса Президента, координатор программы Кирилл Тимошенко сообщил, что до 2024 года в рамках программы планируется электрифицировать как минимум 500 км путей. Это обеспечит скоростное железнодорожное сообщение между всеми областными центрами.