"Укргидроэнерго" подала в суд на "Укрэнерго" из-за 1,4 млрд грн долга

Государственная компания "Укргидроэнерго" просит суд взыскать с "Укрэнерго" 1,35 млрд грн долга за участие в балансирующем рынке.

Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 15 июня, обнародованном в едином государственном реестре судебных решений.

Иск подан 10 июня. Первое заседание запланировано на 20 июля.

Чистая сумма долга НЭК "Укрэнерго" перед "Укргидроэнерго" за участие в балансирующем рынке составляет 1,13 млрд грн, остальная сумма – пеня и штраф.

Напомним, долг НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка составляет 13,055 млрд грн.

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Ранее стало известно, что генерирующие компании подали судебные иски против "Укрэнерго" с требованием погасить задолженность, сложившуюся перед компаниями за услуги на балансирующем рынке в течение 2019-2021 гг.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий обещал погасить долги перед генерацией до того, как начнут реализовываться судебные иски. Тем не менее, первые судебные заседания уже состоялись практически у всех участников рынка.

Долг перед генерирующими копаниями за участие в балансирующем рынке поставил под угрозу подготовку к отопительному сезону 2021-2022. КП "Киевтеплоэнерго" сообщило, что без урегулирования задолженности компания лишена возможность покупать топливо и проводить ремонты.