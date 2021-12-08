УКРГАЗБАНК предоставил кредитный лимит для финансирования ЭСКО-проектов YASNO в промышленности

УКРГАЗБАНК предоставил кредитный лимит для финансирования энергоэффективных проектов YASNO в промышленности на сумму 300 млн грн. Эти средства будут направлены на реализацию новых проектов на украинских предприятиях, которые YASNO финансирует и реализует на условиях энергосервиса (ЭСКО). Срок действия сделки – 4 года.

Это первый инструмент кредитования, созданный украинским "зеленым" банком, позволяющим финансировать ЭСКО в промышленной сфере в классическом формате.

Суть услуги энергосервиса заключается в том, что энергосервисная компания финансирует и выполняет энергоэффективную модернизацию предприятия, гарантируя достижение определенного уровня экономии энергоресурсов. Финансирование модернизации происходит не за счет клиента, а исключительно из части средств, которые клиент экономит на энергозатратах в результате реализации проекта.

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"Через механизм энергосервиса YASNO уже выполнил более 90 энергоэффективных проектов в промышленности и бюджетной сфере с достигнутой экономией от 25 до 90% энергоресурсов.

Чтобы дать возможность еще большему количеству клиентов стать энергоэффективными, заменить устаревшее оборудование современным, которое позволит достичь ощутимой экономии на энергоресурсах, уменьшить вредное влияние на окружающую среду, а также улучшить условия для сотрудников предприятий, нам и нужны такие проекты, как с УКРГАЗБАНКОМ. Мы уверены, что этим соглашением мы даем старт развитию рынка энергосервиса, в котором так нуждается Украина, учитывая актуальные изменения в законодательстве ЕС", – сказала директор по экономике и финансам YASNO Татьяна Грязнова.

"Мы гордимся таким масштабным и социально значимым проектом. Действительно, ключевые украинские предприятия уже имеют столетнюю историю, а вместе с ней – устаревшую инфраструктуру. Именно современные технологии обеспечивают значительную экономию энергоресурсов, а значит и средств. Но все эти системы нуждаются в значительных инвестициях, которых всегда не хватает. Поэтому мы создали инструмент кредитования энергосервисного бизнеса и надеемся, что именно такие проекты дадут мощный толчок для развития энергосервиса в Украине", – сказал заместитель председателя правления УКРГАЗБАНКА Денис Чернышев.

Справка:

YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины. Три компании бренда YASNO трижды возглавили рейтинг поставщиков электроэнергии, составленный аналитическим центром DiXi Group в рамках проектa USAID. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.