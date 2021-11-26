'Укрэнерго' потерпит ущерб в случае передачи европейских средств на 'Энергоатом', – Кучеренко

Компания "Укрэнерго" потерпит ущерб в случае незаконной передачи европейских средств, полученных от размещения еврооблигаций на сумму 825 млн долларов, не предприятиям зеленой энергетики, а коррупционному "Энергоатому".

Об этом заявил нардеп Алексей Кучеренко, обращаясь к представителю компании "Укрэнерго".

"Это скандал. Понятно, что будет какое-то продолжение с нецелевым использованием денег евроинвесторов через бонды, через вашу компанию", – сказал Кучеренко.

По его словам, нецелевое использование остатка средств от еврооблигаций в размере 3 миллиардов гривен будет оказывать очень негативное влияние на рейтинги "Укрэнерго", на финансовые показатели компании и отношения с европейскими партнерами.

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"По-моему, это очень рискованный вариант этих денег сейчас списать в убыток "Энергоатома" и не использовать по целевому назначению. Это огромный риск для всех нас", - сказал депутат.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.