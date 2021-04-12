"Укрэнерго" понесла 27,5 млрд убытка из-за решений НКРЭКУ – СМИ

По итогам 2020 года Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила чистый убыток в размере 27,5 млрд грн. Одной из основных причин убыточности госкомпании стали решения регулятора НКРЭКУ.

Об этом сообщило издание "Лига.Бизнес" со ссылкой на данные проекта "Марлин", который опубликовал отчетность госкомпании.

"Среди основных причин падения доходов на примере показателей за 4 квартал в "Укрэнерго", в частности, называют решение Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг", - отмечает издание.

В частности, за счет установленных тарифов на услуги диспетчеризации "Укрэнерго" недополучило 1,2 млрд грн доходов, за электроэнергию на балансирующем рынке – 1,4 млрд грн доходов, от выполнения спецобязанностей недополучено 11,1 млрд грн.

Согласно финансовому отчету компании за 2020 год, всего кредиторская задолженность составила 17,9 млрд грн.

Напомним, еще в июле 2020 года АМКУ установил признаки нарушения закона о защите экономической конкуренции в бездействии НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии.

За неделю до этого журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выпустили расследование о так называемой схеме "торговли воздухом". Они утверждали, что схема позволяла зарабатывать миллиарды за счет манипуляция на балансирующем рынке, нанося тем самым ущерб госпредприятиям "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель".

Согласно расследованию, возможность продавать "воздух" и зарабатывать на этом создал регулятор – НКРЭКУ