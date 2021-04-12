"Укренерго" зазнала 27,5 млрд збитку через рішення НКРЕКП – ЗМІ

За підсумками 2020 року Національна енергетична компанія "Укренерго" отримала чистий збиток у розмірі 27,5 млрд грн. Однією з основних причин збитковості держкомпанії стали рішення регулятора НКРЕКУ.

Про це повідомило видання "Ліга.Бізнес" з посиланням на дані проекту "Марлін", який опублікував звітність держкомпанії.

"Серед основних причин падіння доходів на прикладі показників за 4 квартал в "Укренерго", зокрема, називають рішення Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг", - відзначає видання.

Зокрема, за рахунок встановлених тарифів на послуги диспетчеризації "Укренерго" недоотримала 1,2 млрд грн доходів, за електроенергію на балансує ринку – 1,4 млрд грн доходів, від виконання спецобов'язків недоотримано 11,1 млрд грн.

Згідно з фінансовим звітом компанії за 2020 рік, всього кредиторська заборгованість склала 17,9 млрд грн.

Нагадаємо, ще в липні 2020 року АМКУ встановив ознаки порушення закону про захист економічної конкуренції в бездіяльності НКРЕКП на оптовому ринку електричної енергії.

За тиждень до цього журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" випустили розслідування про так званою схемою "торгівлі повітрям". Вони стверджували, що схема дозволяла заробляти мільярди за рахунок маніпуляція на балансує ринку, завдаючи тим самим шкоду держпідприємствам "Енергоатом", "Укренерго" і "Гарантований покупець".

Згідно з розслідуванням, можливість продавати "повітря" і заробляти на цьому створив регулятор – НКРЕКП