Отдают большие деньги, влезают в долги, но остаются ни с чем: как обманывают украинцев с работой в Германии

На желании украинцев работать в Европе продолжают наживаться посредники. Как только Германия ослабила карантинные ограничения, мошенники тут же стали обещать высокие зарплаты и достойную работу в этой стране. Но в итоге заробитчане платят сотни евро за право работать официантами, упаковщиками, фасовщиками или строителями в государстве ЕС. Некоторые даже влезают в кредиты и в итоге теряют все.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

32-летняя Светлана посредников по трудоустройству в Германии нашла в интернете и связалась с ними. Менеджер предложила ей несколько вакансий. Женщина выбрала для себя работу на шоколадной фабрике одной крупной международной компании.

"Мне прислали договор по Viber и сказали, что нужно заплатить 12 тысяч гривен. Я так обрадовалась, что даже забыла спросить, что входит в эту оплату. Да и не обратила внимания на то, что в договоре было указано, что плачу за информационные услуги. Просто раньше я уже имела дело с посредниками, все было хорошо", – вспоминает Светлана.

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Светлана также не поинтересовалась, будет ли работать легально. "Меня это сильно не волновало. Главное, чтобы платили деньги", – говорит женщина.

Накануне выезда менеджер попросила еще 120 евро за билет в Германию. "Я оплатила ей на карту, хотя могла купить билет и сама. Но так радовалась, что через несколько дней наконец-то приступлю к работе в Германии, что не подумала об этом. Спросила про ID-карточку, она мне сбросила ее копию. На ней было мое фото, а имя и фамилия не мои. Я была какой-то Сабиной из Словакии", – рассказывает Светлана.

Ради трудоустройства женщина влезла в свою кредитную банковскую карточку, поскольку таких денег у нее не было. Она надеялась, что уже через месяц сможет погасить долг.

В Германии украинку встретила некая женщина по имени Амина. Она рассказала, что сама якобы беженка из Чечни, а в Германии живет уже больше года и работает на той же фабрике, где должна была трудиться Светлана. По ее словам, украинке предстояло работать на сортировке чая либо кофе.

"Она тут же сказала, что надо ей отдать 50 евро за то, что она меня встретила. И еще 300 евро за аренду комнаты. Я немного удивилась, меня об этом не предупреждали. Амина привела меня в свою квартиру, где были еще трое ее детей и сестра. Мне выделили кровать и тумбочку в комнате с ее сестрой", – вспоминает Светлана.

Затем Амина сообщила, что нужно заплатить за ID-карточку – документ, по которому Светлане предстояло жить в Германии. А это еще 250 евро.

"Я возмутилась: так а за что я заплатила 12 тысяч гривен в Украине? Менеджер с Украины обещала, что вот-вот приедет курьер и привезет ID-карточку. Но за три дня так никто и не приехал. А Амина заявила, что никаких денег с Украины ей не перечисляли, поэтому карточку мне не отдадут. Через пару дней она предложила мне уехать, раз я не хочу платить. Я не хотела тратить деньги еще, тем более мне никто не гарантировал, что работа на той фабрике будет. Или что через несколько дней мне не укажут на дверь за то, что я плохо работаю. Я ведь нелегалка с поддельной ID-карточкой и при первой же проверке полиции меня в лучшем случае депортируют", – говорит Светлана

В результате женщина потратила 700 евро, влезла в кредит и осталась без работы. В украинском агентстве возвращать деньги ей не захотели и заявили, что она сама во всем виновата.

Кстати, это не единственная история с подобным обманом. Людей фактически заманивают в Германию, а там ставят перед фактом: либо плати еще, либо возвращайся домой.

Виктория из Мариуполя рассказывает, год назад за трудоустройство в Германии тоже отдала одному из агентств 300 евро. Ей пообещали, что трудоустроят поваром в ресторане.

"Потом менеджер вовсе пропала с радаров, трубку не брала месяца два. Когда я стала писать, что обращусь в полицию, сообщила, что из-за коронавируса заведения закрываются и надо ждать. Потом предложила поехать работать на фасовку конфет, потом на линию по производству косметики. И вот уже год длится эта переписка", – говорит Виктория.

Еще одну схему рассказала Лена из Харьковской области. Ранее с подругой они уже ездили на заработки в Польшу. На этот раз им предложили через Польшу устроиться на работу в Германию.

"Это было польское агентство по трудоустройству, поэтому я поверила. Они обещали трудоустройство на основании польско-немецких виз только по их приглашениям. Если у вас есть открытая виза, их это не устраивает. Работа на складе, но город не называют. Также были вакансии на шоколадной фабрике международных брендов, на заводе по производству сосисок. Вместе с подругой мы заплатили по 260 евро, нам открыли польскую визу. Но когда мы приехали в Польшу, оказалось, что работы в Германии нет. Нужно было отработать в Польше на рыбном заводе и ждать, когда же откроется Германия", – возмущается Лена.

Когда украинки пришли в польское агентство, то хозяйка была не довольна. Она кричала, что это немцы во всем виноваты и ничего кроме рыбного завода у нее нет. А деньги она не отдаст, поскольку уже перечислила их немцам.

"У меня создалось впечатление, что нас просто обманули. Туда приходили и другие заробитчане, они рассказывали, что уже месяц, даже два ждут обещанной визы в Германию. Работают на рыбном заводе, получают по 12 тысяч гривен в месяц, это смешные деньги. Люди показывали пораненные рыбой руки, рассказывали о тяжелом труде", – говорит Елена.

В результате женщина с подругой вернулись домой ни с чем.

К сожалению, подобных историй в последнее время все больше и больше. Глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник говорит, что на самом деле большинство украинцев легально в Германии работать не могут. Мошенники этим пользуются, обещая мифические вакансии по командировочному листу или по визе Van der Elst.

"Украинцы могут работать в Германии лишь на основании немецкой рабочей визы. При этом они должны иметь диплом, подтвержденный в Германии и сертификат, подтверждающий знание немецкого языка. В Украине такой документ может выдать, например, институт Гёте. При чем если вы по диплому юрист, то работать сварщиком в этой стране вы не сможете. Только по своей профессии", – отмечает Воскобойник.

Однако украинцы думают, что если они заплатят посредникам, то обязательно смогут обойти запреты и будут работать в Германии. Но такие работники ничем не защищены, им могу не выплатить зарплату, о них никто не будет беспокоиться, ведь они работают нелегально.

"Первый признак того, что вас обманывают – если агентство просит деньги за трудоустройство. Работодатели в Германии платят по 2-3 официальные зарплаты агентствам за то, что они найдут им работника. А это немаленькие деньги. Например, зарплата инженера в сфере авиации достигает 7-8 тысяч евро, значит агентство получит за него 16-25 тысяч евро", – поясняет Воскобойник.

Что касается трудоустройства в Германию через Польшу по визе Van der Elst, то эксперт отмечает, что для этого нужно сначала отработать три месяца в Польше.

"Получить эту визу очень сложно. Поэтому украинцам предлагают работать по командировочному листу (якобы польская фирма отправляет их в Германию в командировку. – Ред.). Но все это только до первой проверки немецкого министерства труда. Когда такого работника обнаружат, у него заберут все заработанное и депортируют из страны на несколько лет", – говорит Воскобойник.

По его словам, в парламенте еще с 2019 года лежит законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границей", который может навести порядок в этой сфере. Документ запрещает брать деньги, гонорары, комиссионные с клиентов, которые ищут работу за границей. За нарушение фирме грозит штраф в размере от 34 до 50 тысяч гривен.

Однако законопроект за все это время прошел лишь первое чтение. И только депутаты виноваты в том, что прогресса в этом вопросе нет.