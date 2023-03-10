В ''Дію'' вернулись штрафы за нарушения ПДД: военные ВСУ записали видео с благодарностью

В "Дію" вернулась возможность проводить оплату полученных штрафов. По этому поводу военные ВСУ высказали свое мнение и поблагодарили за возможность оплатить штраф онлайн.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Дії". Солдаты также отметили удобство и высокую скорость оплаты.

"Мы ехали и были оштрафованы за превышение скорости. Были неправы. И нам выписали штраф – нам нужно было заполнять, звонить, а мы на войну едем. Мы зашли в "Дію" – клац, ApplePay и все оплачено. Вооруженные силы благодарят "Дію", – сообщили военные в видео-обращении.

Как заявили в пресс-службе, какое-то время сервис не работал, потому что оплату штрафов переводили на новые реквизиты. Это требовалось, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не один счет, как раньше. Доработка успешно завершена.

"В "Дію" подтянутся все штрафы за период, пока сервис был недоступен. Так что берите пример с наших защитников — проверяйте и оплачивайте в приложении", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самые большие штрафы водителям предусмотрены за вождение в нетрезвом состоянии. В случае, если водитель задержан в состоянии алкогольного опьянения, это наказывается 17 000 грн с лишением удостоверения на 1 год.

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