Украинцы могут получить бесплатные LED-лампы от государства: куда обращаться

Украинцы могут получить бесплатные LED-лампы. Однако на этапе бета-теста услуга доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

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Уже к концу января программа расширится на всю страну. OBOZREVATEL расскажет, как получить LED-лампы от государства.

Как украинцам получить LED-лампочки?

Пройти регистрацию в режиме бета-теста можно по ссылке. Присоединиться к тестированию услуги "Обмен лампочек" могут граждане Украины, которые:

достигли 18 лет;

имеют верифицированный РНОКПП;

раньше не получали лампочки на "Укрпочте".

После оформления заявки LED-лампы нужно будет убрать в отделении "Укрпочты". Вместо 5 новых нужно будет отдать 5 старых обычных лампочек.

По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, прийти можно будет только один раз и обменять все лампы сразу. То есть нельзя приносить по одной лампочке пять раз.

Попытаться обменять лампы можно и без предварительной регистрации. Однако в таком случае наличие нужного количества "ледков" на почте никто не сможет гарантировать.

"Благодаря заявлению в Дії вы будете точно знать, что светодиодные лампы есть в наличии в отделении "Укрпочты", и гарантированно сможете получить свои 5 LED-ламп. На первом этапе будут доступны 15 млн ламп для обмена, которые будут поступать постепенно в течение нескольких недель", – объяснил OBOZREVATEL руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

На первом этапе украинцам раздадут 15 млн. лампочек. Об этом заявил 11 января Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В первую очередь из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечивать областные центры и крупные города. К концу февраля лампочки должны поступить и в самые маленькие деревни.

"В приложении Действие украинцы смогут подать заявку на безвозмездный обмен старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Переход на такой тип ламп позволит в 8 раз сэкономить электроэнергию", – заявили в Минцифре.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что через портал Действие теперь снова можно получить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. С началом полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину государственные реестры были отключены из-за соображений безопасности.

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