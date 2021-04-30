Украинцев ждет новый скачок цен на продукты: что больше всего подорожает к лету

В Украине цены на продукты продолжают расти – с начала года заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца.

Цены на первые овощи нового урожая пока высокие. Например, кило свежей редиски до сих пор стоит 45-50 гривен, год назад было дешевле на 25-30%. Об этом сообщает "Сегодня".

"Год назад ранняя клубника из Закарпатья продавалась 10 апреля, в этом году – на две недели позже и цены заоблачные – до 200 грн/кг. То же касается ранних овощей борщнабора", – отметил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает в мае роста цен на борщнабор нового урожая на 70-80%. За кило молодой моркови, свеклы, капусты придется уплатить около 30 грн/кг.

Также произошел значительный рост цен на куриные тушки и филе, говядину. По данным Госстатистики, в апреле 2020 года куриная тушка стоила 52 грн/кг, сейчас 63 грн/кг (+21%), если год назад куриное филе продавали по 92 грн/кг, то сейчас по 103 грн/кг (+12%). Говядина (телятина) выросла в цене со 138 до 157 грн/кг (+14%).

Напомним, в марте 2021-го индекс цен на продовольственные товары вырос на 2,1% по сравнению с февралем, до 118,5 пункта – максимум с июня 2014 года. Подорожание продолжается уже десятый месяц подряд. Значительнее всего выросла стоимость растительных масел и молочной продукции.

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