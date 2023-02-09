Украинское Дунайское пароходство обеспечивает экспорт украинской продукции в условиях войны

Материал подготовлен в рамках Проекта ЕС "Содействие транспортному развитию реки Днепр" проведен ряд интервью о речных перевозках с идейными лидерами, с целью обсуждения вопросов будущего развития сектора внутреннего водного транспорта в Украине. Интервью провела Рамона Лупу, Эксперт по коммуникациям.

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Начало военной злости России стало толчком к решениям. Правительство Украины совместно с Европейским Союзом работают над поиском решений, чтобы помочь внутреннему водному судоходству, повысить его функциональность и полезность, а также обеспечить устойчивость экспорта грузов, таких как зерно и другие ключевые сельскохозяйственные продукты по всему миру. Нынешняя ситуация побуждает к поиску альтернативных решений и повышает требования к инфраструктуре и услугам внутреннего, морского и речного транспорта. Сегодня с нами Дмитрий Москаленко, генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство", государственного учреждения, деятельность которого координирует Министерство инфраструктуры. Это одна из крупнейших судоходных компаний, предоставляющая транспортные услуги не только в Украине, но и в Западной Европе на реке Дунай и Черном море. Господин Москаленко, спасибо, что присоединились к нашей программе.

Как не спровоцированная война, начатая Россией, повлияла на повседневную деятельность вашей компании и каковы текущие вызовы, а главное – основные потребности компании в оптимизации транспортировки в нынешней ситуации?

– Дмитрий: Большое спасибо, что пригласили меня на разговор. Новая команда была назначена в УДП за два дня до начала войны. У нас была гипотеза, что в случае закрытия морских портов, грузы будут перенаправлены в Придунайский регион. И первое, что мы сделали, провели соответствующую работу на Среднем и Верхнем Дунае, чтобы направить флот в Придунайский регион. Кроме того, мы отремонтировали около 36 грузовых барж, которые не эксплуатировались, чтобы максимально увеличить пропускную способность и удовлетворить спрос на перевозку. Позже стало очевидно, что наше предположение оправдалось, и у нас было столько мощностей, сколько "УДП" могло получить на тот момент. Именно это решение позволило компании иметь текущую финансовую устойчивость и прибыльность. Но главной проблемой для нас остается то, что флот УДП десятилетиями сильно недофинансировался, поэтому существует огромный инфраструктурный долг, который необходимо покрыть. Кроме того, экологические требования Европейского Союза, которые нужно будет соблюдать в ближайшее время, могут поставить под угрозу эксплуатационную способность украинского флота из-за его возраста и того, что он пока не отвечает экологическим стандартам Европейского Союза. Итак, главное, над чем мы сейчас работаем, кроме максимального обеспечения экспорта зерна и других грузов – это разработка программы по обновлению флота, потому что это нужно сделать, другого пути для украинского флота нет, например, толкатели, которым 50-60 лет, требуют полной модернизации или обновления. Мы готовим программу модернизации, работаем над технико-экономическим обоснованием и расчетами бизнес-модели. Когда мы будем готовы показать программу Министерству, мы ее представим, затем обратимся в европейские финансовые учреждения, чтобы, возможно, получить долгосрочное финансирование этой программы.

Способно ли "Украинское Дунайское пароходство" (УДП), выполняя роль весомого поставщика транспортных услуг, способствовать более тесному экономическому сотрудничеству между Украиной и ЕС?

Чтобы узнать больше о текущей транспортной деятельности "УДП" и потребностях обновления и модернизации флота, вы можете просмотреть остальное интервью здесь !