Украинский миллиардер зарабатывает в Киеве, платит налоги в России и предлагает ей свою технику

Украинский миллиардер Владимир Школьник прославился за счет вездеходов "Шерп". Ему удалось наладить поставки в США и совместить это с работой на российский рынок. Но Школьник не просто продает свою технику россиянам, он выставляет ее на военных выставках Минобороны РФ. На его машинах катают преступников – представителей оккупационной власти Крыма. И это не мешает ему использовать Украину, чтобы обойти международные санкции.

О том, как киевскому девелоперу удалось построить империю, обойти все санкции и работать сразу на две воюющие стороны, читайте в материале OBOZREVATEL.

Владимир Школьник один из крупнейших девелоперов в Киеве. Его состояние оценивают в 2,3 млрд грн ($83 млн), ему принадлежат 12 бизнес-центров ("Форум групп", Park Tower, Infinity, Victoria Park, Satellite и другие), но большую известность бизнесмен получил за счет производства вездеходов "Шерп". Его авто пользуются спросом в США, вездеходы настолько понравились американскому реперу Канье Уэсту, что он не только снял их в своем клипе, но и купил такие машины для себя и своих друзей.

В России Школьник учредил одноименную компанию ООО "Шерп" (занимается производством вездеходов). Кроме того, у него есть бизнес в оккупированном Россией Крыму – ООО "Рикомб" (занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью).

В Украине же "Шерпы" производит "Квадро Интернешнл". Эта фирма, судя по всему, нужна в первую очередь для того, чтобы обеспечить стабильный экспорт, говорят в самой компании. Видимо, обеспечить экспорт из России, учитывая политику страны-агрессора, сложно. "Для экспорта там всегда прикручивается табличка "Made in Ukraine", – признался Владимир Школьник корреспонденту ВВС. Что интересно, американские компании из-за работы в Крыму США штрафует, Украина призывает вводить против них санкции, а вот бизнес украинца остается неприкосновенным.

Благодаря украинской регистрации Школьник также поставляет машины по программе ООН (поставка продуктов питания), заключил соглашение с канадским производителем амфибий ARGO.

Завод в России работает для "внутреннего" рынка: "Шерпы" показывают на армейских выставках (об этом читайте ниже), на них катают оккупационную власть в Крыму.

В распоряжение OBOZREVATEL попал выпуск издания, посвященного военной выставке в РФ "Армия-2018". Ее лично открывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Здесь свои вездеходы представила и компания Школьника ООО "Шерп". Там машина преодолевала препятствия перед зрителями вместе с военными вездеходами.

Представитель оккупационной российской власти в Крыму Сергей Аксенов в том же 2018 году лично тестировал "российский болотоход "Шерп". Тогда он заявил СМИ: "главное, что это отечественный продукт, все комплектующие российской сборки".

Налоги Школьник также платит в России. Согласно официальным данным, только в 2019-м его компания ООО "Шерп" заплатила в бюджет страны-агрессора около 26 млн грн налогов (65 млн рублей).

Один из крупнейших бизнесменов Украины, который владеет целым рядом коммерческой недвижимости, уже несколько лет успешно обходит все санкции, занимается производством своей техники (которая может также использоваться и в военных целях), в страну-агрессор и при этом обходит и украинские, и американские санкции.

Если же Школьник считает, что его техника не имеет военного назначения и не может попадать под запрет экспорта в Россию, зачем устраивать целую презентацию на военном форуме под руководством министра обороны РФ?

Или же, чтобы обойти запрет продавать военную технику России, достаточно всего лишь открыть еще одну компанию в российской юрисдикции? Мол, украинская компания продает только на запад, а российская компания, которая торгует теми же "Шерпами", под санкции попасть не может, так как находится в юрисдикции РФ?

Главный вопрос в сложившейся ситуации: как Украина может требовать от международных компаний отказа от сотрудничества с РФ, добиваться полного прекращения сотрудничества в военной отрасли с демократическими государствами, при этом позволяя своему гражданину безнаказанно обходить все запреты?