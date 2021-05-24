Украинский миллиардер зарабатывает в Киеве, платит налоги в России и предлагает ей свою технику

Александр Литвин
Александр Литвин
Рынки и компании
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Украинский миллиардер зарабатывает в Киеве, платит налоги в России и предлагает ей свою технику

Украинский миллиардер Владимир Школьник прославился за счет вездеходов "Шерп". Ему удалось наладить поставки в США и совместить это с работой на российский рынок. Но Школьник не просто продает свою технику россиянам, он выставляет ее на военных выставках Минобороны РФ. На его машинах катают преступников – представителей оккупационной власти Крыма. И это не мешает ему использовать Украину, чтобы обойти международные санкции.

О том, как киевскому девелоперу удалось построить империю, обойти все санкции и работать сразу на две воюющие стороны, читайте в материале OBOZREVATEL.

Офисы в Киеве, а "болотоходы" для Аксенова

Владимир Школьник один из крупнейших девелоперов в Киеве. Его состояние оценивают в 2,3 млрд грн ($83 млн), ему принадлежат 12 бизнес-центров ("Форум групп", Park Tower, Infinity, Victoria Park, Satellite и другие), но большую известность бизнесмен получил за счет производства вездеходов "Шерп". Его авто пользуются спросом в США, вездеходы настолько понравились американскому реперу Канье Уэсту, что он не только снял их в своем клипе, но и купил такие машины для себя и своих друзей.

В России Школьник учредил одноименную компанию ООО "Шерп" (занимается производством вездеходов). Кроме того, у него есть бизнес в оккупированном Россией Крыму – ООО "Рикомб" (занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью).

В Украине же "Шерпы" производит "Квадро Интернешнл". Эта фирма, судя по всему, нужна в первую очередь для того, чтобы обеспечить стабильный экспорт, говорят в самой компании. Видимо, обеспечить экспорт из России, учитывая политику страны-агрессора, сложно. "Для экспорта там всегда прикручивается табличка "Made in Ukraine", – признался Владимир Школьник корреспонденту ВВС. Что интересно, американские компании из-за работы в Крыму США штрафует, Украина призывает вводить против них санкции, а вот бизнес украинца остается неприкосновенным.

Благодаря украинской регистрации Школьник также поставляет машины по программе ООН (поставка продуктов питания), заключил соглашение с канадским производителем амфибий ARGO.

Завод в России работает для "внутреннего" рынка: "Шерпы" показывают на армейских выставках (об этом читайте ниже), на них катают оккупационную власть в Крыму.

Украинец хотел продать свои вездеходы на армейской выставке в РФ

В распоряжение OBOZREVATEL попал выпуск издания, посвященного военной выставке в РФ "Армия-2018". Ее лично открывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Здесь свои вездеходы представила и компания Школьника ООО "Шерп". Там машина преодолевала препятствия перед зрителями вместе с военными вездеходами.

Представитель оккупационной российской власти в Крыму Сергей Аксенов в том же 2018 году лично тестировал "российский болотоход "Шерп". Тогда он заявил СМИ: "главное, что это отечественный продукт, все комплектующие российской сборки".

Украинский миллиардер зарабатывает в Киеве, платит налоги в России и предлагает ей свою технику
Украинский миллиардер зарабатывает в Киеве, платит налоги в России и предлагает ей свою технику

Налоги Школьник также платит в России. Согласно официальным данным, только в 2019-м его компания ООО "Шерп" заплатила в бюджет страны-агрессора около 26 млн грн налогов (65 млн рублей).

Украинский миллиардер зарабатывает в Киеве, платит налоги в России и предлагает ей свою технику

Один из крупнейших бизнесменов Украины, который владеет целым рядом коммерческой недвижимости, уже несколько лет успешно обходит все санкции, занимается производством своей техники (которая может также использоваться и в военных целях), в страну-агрессор и при этом обходит и украинские, и американские санкции.

Если же Школьник считает, что его техника не имеет военного назначения и не может попадать под запрет экспорта в Россию, зачем устраивать целую презентацию на военном форуме под руководством министра обороны РФ?

Или же, чтобы обойти запрет продавать военную технику России, достаточно всего лишь открыть еще одну компанию в российской юрисдикции? Мол, украинская компания продает только на запад, а российская компания, которая торгует теми же "Шерпами", под санкции попасть не может, так как находится в юрисдикции РФ?

Главный вопрос в сложившейся ситуации: как Украина может требовать от международных компаний отказа от сотрудничества с РФ, добиваться полного прекращения сотрудничества в военной отрасли с демократическими государствами, при этом позволяя своему гражданину безнаказанно обходить все запреты?

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