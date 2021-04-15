Украинский банк запустил депозитную акцию 'Великодня'

В связи с приближением праздников украинские банки предлагают своим клиентам приятные бонусы. Как сообщили нам в Глобус Банке, они объявили о начале специальной депозитной акции "Великодня".

Клиенты могут получить + 1% к стандартной ставке при размещении депозита в гривне сроком дольше года. Если же срок депозита достигает двух лет, у клиентов есть возможность разместить свои средства под 11% годовых.

"Причин для запуска акции две, - пояснил нам Дмитрий Замотаев, начальник Департамента розничного бизнеса Глобус Банка. - Во-первых, мы хотим поздравить наших нынешних и потенциальных клиентов с приближающимся праздником Пасхи и сделать им хороший подарок. Во-вторых, среди приоритетов нашего банка - ипотечное кредитование на первичном рынке. После запуска госпрограммы "Доступная ипотека 7%" оно развивается быстрыми темпами и требует "длинных" денег. Поэтому мы готовы размещать средства клиентов на более долгий срок на более выгодных условиях. Предлагаем воспользоваться интересным предложением".

Срок действия акционных условий - с 12 апреля до 14 мая 2021 года.