Украинских таможенников начнут проверять на детекторе лжи

Государственная таможенная служба создаст собственную службу детекторного контроля для проверки работников.

Соответствующий инструмент запустят в рамках "перезагрузки" ведомства, который должен предотвратить коррупционные правонарушения. Об этом глава ГТС Павел Рябикин сообщил в эфире телеканала "Дом".

"Сейчас мы осуществили переаттестацию и перевод на новую систему контрактной работы. В центральном аппарате перевели около 500 человек. Я думаю, что за неделю-две начнется тестирование и перевод в новую структуру на контрактной основе работников региональных подразделений. Мы планируем, что этот процесс закончится к середине апреля", – отметил Рябикин.

По его словам, также в Государственной таможенной службе готовят меморандум о сотрудничестве с НАБУ.

"Контрактная основа – это дополнительные методы контроля, включая детектор лжи при проведении служебных расследований, что должно усилить условия и предотвратить коррупционные правонарушения. Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы Украины и в течение года предоставляет нам методологическую помощь. Речь идет о том, что уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", – резюмировал Рябикин.

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