Украине нужно ограничить экспорт металлолома, пока ситуация не стала критической, - Колесникова

Ситуация с металлоломом обостряется, предприятия испытывают все больший дефицит, и это начинает представлять угрозу национальной безопасности. Чтобы не допустить кризиса, следует ограничить или даже запретить экспорт металлолома, пока ситуация не стабилизируется. Об этом заявила глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

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"Если у нас дефицит металлолома, то у нас есть проблема с производством. А на сегодняшний день эта проблема стала еще более критичной – учитывая, что сейчас предприятия находятся в очень тяжелом состоянии", - пояснила она.

Она подчеркнула: работающая металлургия – это вопрос национальной безопасности, поэтому Евросоюз отнесется с пониманием к желанию Украины защитить собственную экономику. Особенно – если учесть, что лом, поставляемый в ЕС, не остается в Евросоюзе, а транспортируется дальше. То есть, ЕС используют только как перевалочный пункт, ведь Украина установила экспортную пошлину на металлолом в размере 180 евро. В то время как в ЕС сырье экспортируется по льготной ставке в 3 евро.

"Мы должны понимать, что Европейский Союз не является конечной остановкой для металлолома. Если бы это была еще конечная остановка, мы бы поняли, что Евросоюз нам реально помогает и все. Но это точка, через которую перенаправляют дальше тот металлолом. А это уже просто в обход правил, и всего, чего только можно", – отметила Колесникова.

Она акцентировала: самый главный вопрос для Украины сейчас – максимально сохранить и перезапустить экономику, и это прекрасно понимают все наши международные партнеры, которые нас сейчас финансируют.

"Если мы не запустим экономику, никаких денег в мире не хватит для того, чтобы нас долго поддерживать. Поэтому это один из пунктов, который позволит не остановиться нашей экономике. Потому что металлургия – это экспорт, это валюта, это стабильность нашей, любой, но стабильность экономики", - резюмировала Колесникова.

Ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что в Украине сложилась крайне негативная ситуация с наличием металлолома, и это начинает угрожать национальной экономической безопасности. Лучшим выходом в такой ситуации является ограничение или полный запрет на экспорт этого сырья, пока не удастся сформировать запас, необходимый для функционирования металлургической отрасли.