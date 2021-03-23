Украине нужен переходный период для введения эконорм, – эксперт

Выполнение норм законопроекта о выбросах для украинских предприятий нереально, для этого необходимы десятки лет и миллиардное финансирование. Законопроект должен быть доработан. Об этом написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в колонке для Интерфакс-Украина.

По словам эксперта, заложенные в законопроекте о промышленных выбросах (№4167) сроки перехода к новым нормативам являются нереальными. Особенно если учесть, что европейские страны проходили этот путь десятки лет, а многие страны восточной Европы, которые стали членами ЕС еще в 90-е годы, до сих пор еще не завершили этот процесс.

"Заложенные в законопроекте сроки перехода украинских предприятий к новым нормативам составляют всего четыре года. Продление этого срока еще на несколько лет выписано очень туманно и отдается на субъективный взгляд чиновника", - написал Каленков.

Он также подчеркнул, что предприятия европейских стран получили значительную финансовую поддержку от государства для проведения модернизации, в то время как в нашей стране им приходится рассчитывать исключительно на свои силы.

"Нас же обязывают преодолеть многолетний путь в несколько шагов. Но при этом не говорят, где взять десятки миллиардов евро, необходимые для модернизации", - отметил Каленков.

По его мнению, законопроект о выбросах должен предусматривать достаточное время для украинских предприятий на проведение своей модернизации.

"Все мы прекрасно понимаем, что наши предприятия не получат десятки миллиардов евро от ЕС. Финансирование от украинского государства мы тоже вряд ли дождемся, хотя на него и не претендуем. Нам нужно рассчитывать только на себя. А значит - брать реальные обязательства",- подытожил Каленков.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в доработке.

В то же время генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.