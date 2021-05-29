Украине должно быть стыдно перед партнерами в ЕС за ограничение импорта тока из Беларуси только на 4 месяца, – Бессмертный

Решение Украины ограничить импорт электроэнергии из Беларуси временно, только на 4 месяца, является недостаточным и нелогичным. Тем более, что эта практика создает значительные коррупционные риски.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

"Я к министру (иностранных дел. - Ред.) обращаюсь, как мы выглядим с этим решением, о том, чтобы отсрочить до октября импорт электроэнергии? Знаете, я слушал сейчас председателя комитета литовского, ну нам не стыдно? После обещания встречи двух президентов мы только после случая с самолетом-то запрещаем, и то – всего на 4 месяца ", – заявил Бессмертный.

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Он отметил, что импорт горюче-смазочных материалов, а также электроэнергии из России и Беларуси – это основа коррупции.

"Знаете, как они продают электроэнергию и все остальное? Это на рынок, но 90% в обход, чтобы было в карман Лукашенко. Там существует разрешенная коррупция, там существует разрешенная система преступления издевательства над людьми", - добавил дипломат.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси с января-февраля 2021 года. За этот период было закуплено электричества на более чем 1 млрд грн. Поставки продолжаются в ежедневном режиме, вопреки принятому закону об их запрете.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая – группа народных депутатов.

26 мая НКРЭКУ, вопреки требованиям закона, ограничила импорт из Беларуси всего на 4 месяца.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе, более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставят под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.