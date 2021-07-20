Украина является лидером по трудовой миграции в Европе, – министр экономики

Украина на первом месте в Европе по количеству заробитчан. При этом большинство из них трудоустроены нелегально.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы", который транслировался в YouTube. По его словам, больше всего трудоспособного населения, которое трудится за рубежом, – это именно наши граждане (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава Минэкономики отметил, что эксперты оценивают количество украинских трудовых мигрантов в 2020 году в 3 миллиона человек.

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"Трудно представить степень незащищенности этих людей, в каких условиях происходит их труд", – подчеркнул он.

Любченко считает, что правительство как можно скорее должно создать условия для возвращения большинства украинцев домой.

Он добавил, что общается с главами облгосадминистраций, по словам которых много заробитчан уже вернулись в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской областях и работают здесь.

Эта информация подтверждается и официальной статистикой, согласно которой в первом полугодии 2021 года количество сообщений об официальном трудоустройстве выросла на 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше минимальную зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, увеличат на 1,5 тыс. грн до 21,44 тыс. грн. Такой перерасчет в частности затронет украинских заробитчан.