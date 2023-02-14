Украина вновь столкнулась со стратегическим дефицитом металлолома – СМИ

В 2023 году украинским меткомбинатам не хватит лома - им может понадобиться до 1,7 млн тонн, а по заявлению ассоциации "УАВтормет", ломозаготовители смогут собрать для металлургов от 0,9 до 1,5 млн т сырья.

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Об этом говорится в материале "Апострофа" со ссылкой на экспертов отрасли.

Так, "УАВтормета" указывает, что металлургам понадобится 800-820 тыс. т привозного лома, тогда как его сбор составит 900-950 тыс. т. Глава "УАВтормета" Владимир Бублей считает, что если производство стали в Украине будет расти за счет улучшения цепочек поставок благодаря разблокированию портов, то металлоломщики поставят на метпредприятия 1,5 млн тонн сырья. Участники рынка сомневаются, что ломозаготовителям удастся собрать такой объем. "ГМК-центр" опубликовал исследование, согласно которому объем ломосбора в 2023 достигнет 900 тыс. т, что означает снижение на 10% по сравнению с 2022. В Донецкой, Запорожской, Сумской, Луганской, Николаевской, Херсонской и Черниговской областях объемы заготовки лома ожидаются почти нулевые, а на Днепропетровщине, Одессщине и Харьковщине будет зафиксировано падение сбора.

"Ломосбор в 2023 году будет существенно ниже, чем в прошлом году. Много ломосборочных площадок потеряно, перерабатывающее оборудование разрушено, да и в результате мобилизации серьезно сократилось количество людей, которые будут "своими руками" собирать лом", - считает Валентин Макаренко, глава правления "Днепропетровского Втормета". Он попросил ломозаготовителей уточнить, как компании могут собрать и переработать заявленные 0,9-1,5 млн. т металлолома.

Большинство представителей ломозаготовительных компаний указывают, что прогноз сбора на 2023 только на первый взгляд сопоставим с цифрами 2022. На самом деле, 500 тыс. т были собраны до начала боевых действий, а затем выгружались на метзаводы в течение 1 полугодия. В то же время за 10 месяцев войны заготовка лома не превысила 477 тыс. т или около 48 тыс. т в месяц. Если проецировать это на 2023, то сбор в Украине достигнет до 600 тыс. т, чего не будет хватать металлургам, которые собираются увеличить объемы выплавки стали.

При этом Ассоциация "Укрметаллургпром", объединяющая все метзаводы Украины, запросила на текущий год 1,7 млн. т металлолома для выполнения производственных планов.

"Понятно, что данные планы придется неизбежно корректировать ввиду дефицита лома на внутреннем рынке. Поэтому большинство опрошенных представителей метзаводов склоняются к тому, что 1 млн. т привозного металлолома будет "за счастье". Но и тут есть риски – это экспорт сырья", - говорится в материале.

Владимир Бублей отметил, что ломозаготовители в 2023 вывезут за рубеж до 80 тыс. т, но данные за январь показывают, что было экспортировано 11 тыс. т металлоллома, что в годовом эквиваленте превысит 200 тыс. т.

Вывоз лома может достигнуть 300 тыс. т. и выпадение таких огромных объемов грозит катастрофическими последствиями для металлургической отрасли Украины.