Итак, вопреки телевизионной антироссийской истерике наших ура-политиканов, Россия таки вошла в тройку основных торговых партнеров Украины в 2020 г., сообщила Государственная таможенная служба Украины на своей странице в Facebook.

"Страны, из которых импортировали больше всего товаров в Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд", – говорится в сообщении.

То есть олигархам-чиновникам-"патриотам" УДАЛОСЬ закупить и ввезти в Украину российской продукции в прошлом году почти на 5 ярдов "зелени"! Вот где тема для очередного заседания СНБО с поименным анализом импортеров-коллаборантов.

Вообще, внешнеэкономическая стратегия Украины, похоже, мало волнует нынешние Власти. Наша страна скорее ВСТУПАЕТ в Китай, чем в Евросоюз. Ведь в минувшем году на Китай приходилась наибольшая доля внешнего оборота Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) - 13,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отмечается, что в первом квартале доля Китая была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия - 12,5%, за девять месяцев - 12,9%.

Тем временем, Россия опустилась на второе место - 8,4% (по итогам 2018 года была первой).

Далее следуют Германия -7,0%, Польша - 6,7% и США - 4,8% (а еще главный стратегический союзник((

Еще Пифагор заметил: "Торговля не терпит законов, подобно океану, носящему корабли ее". Но точно так же торговля не терпит беззакония и беспредела!

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