Украина прошла половину самого сложного в истории отопительного сезона - ДТЭК

Украина прошла половину самого сложного в истории отопительного сезона, несмотря на массированные террористические ракетные атаки россии.

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Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Что важно, несмотря на все массированные атаки и намерения врага, Украина уже прошла половину (!) самого сложного в истории отопительного сезона. Это произошло благодаря отваге и профессиональным действиям ВСУ, сил ПВО и героического труда энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей", - заявил Салеев.

Энергетики устраняют последствия обстрелов и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстанавливать оборудование. Работают днем и ночью, 24/7. Кроме восстановления разрушенного ракетными ударами оборудования, энергетики ДТЭК планово произвели в ремонте 26 энергоблоков ТЭС, инвестировав в это более 2 млрд грн.

Также в течение 2022 года на шахтах ДТЭК было введено в работу 28 новых лав.

"Поддержали топливом не только собственные ТЭС, но и государственные. Для их нужд в конце года было отгружено 120 тысяч тонн угля", – отметил гендиректор компании.

Все это, по его словам, позволяет поддерживать надежность украинской энергосистемы и укрепить энергетический фронт страны.

"Прошли половину отопительного сезона, мужественно пройдем и весь. Конечно, и здесь не надо питать иллюзий, это будет не просто. Впереди еще минимум три месяца, и многое еще предстоит сделать и выдержать, чтобы эти дни пройти. Но мы сможем", - подытожил Салеев.

Напомним, россия совершила уже 12 массированных волн ракетных обстрелов на энергетические объекты Украины. Выпущено более тысячи ракет и снарядов. Последняя атака произошла 14 января. Целью атаки террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей по всей Украине.