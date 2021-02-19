Украина призвала международное сообщество усилить санкции против России

Украина призвала международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы заставить российские власти к деоккупации захваченных территорий Крыма и части Донбасса, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений.

"Агрессия РФ против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире. Авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны. Международное сообщество осудило действия России в документах, одобренных в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Десятки стран применили против России санкции за нарушения ею территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Дипломаты отметили, что за 7 лет российской вооруженной агрессии погибло более 13 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч гражданских, десятки тысяч получили ранения, около полутора миллиона человек вынужденно стали внутренне перемещенными лицами.

Кроме этого, на временно оккупированных территориях Россия грубо и системно нарушает права человека.

"В Крыму преследуются проукраинские активисты, распространены случаи похищений и убийств, около сотни человек находятся за решеткой из-за безосновательных, политически мотивированных обвинений. Продолжаются целенаправленные репрессии против крымскотатарского народа. В зоне боевых действий на Донбассе значительным разрушениям подверглись города и села, инфраструктура и промышленные объекты. Временная оккупация приводит к разрушению культурного и исторического наследия, а также к катастрофическим экологическим последствиям как на Донбассе, так и в Крыму", – отметили в МИД.

Дипломаты заявили, что совместными усилиями, в частности в рамках Крымской платформы, будет восстановлена не только территориальная целостность Украины, но и укреплены авторитет международного права, возвращены мир и стабильность на Европейский континент, а Российская Федерация понесет полную ответственность за все преступления, совершенные против украинского народа.

Напомним, ранее глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель по возвращении из Москвы написал в Twitter, что РФ не готова к конструктивному диалогу. Он также отметил, что отныне ЕС придется делать выводы – действовать слаженно и решительно в отношениях с Россией.

Основной причиной его поездки в Москву стал арест оппозиционера Алексея Навального и протесты, которые вспыхнули на этом фоне. Боррель хотел узнать, готовы ли в Кремле работать над налаживанием отношений.

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