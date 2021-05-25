Над Беларусью запретили летать: эксперт оценил последствия для Украины и ее пассажиров

Для украинцев запрет авиаперелетов над Беларусью может привести к подорожанию билетов на балтийские направления на 10-20 евро. Увеличится также протяженность и длительность рейсов.

Об этом OBOZREVATEL сказал авиационный эксперт Богдан Долинце. По его словам, такое решение приведет к тому, что пассажирам придется находиться на борту самолета на 30-40 минут дольше.

"Из-за этого некоторые рейсы могут стать непопулярными или экономически нецелесообразными. Их сократят. Кроме этого, нам станет гораздо труднее конкурировать с авиахабами, например, Варшавой, по направлениям северных стран и Прибалтики", – уточнил эксперт.

По словам Долинце, от прекращения авиасообщения между Украиной и Беларусью существенные убытки понесет и национальная авиакомпания последней, "Белавиа", для которой наше государство было одним из основных рынков – около 40 рейсов в неделю. После запрета на полеты в Россию пассажиры из Украины использовали аэропорт Минск как пересадочный узел. Это увеличило его пассажиропоток на 5 млн человек в год.

"Запрет авиаполетов над территорией Беларуси существенно ударит по их провайдеру аэронавигационного обслуживания. Речь может идти о падении доходов на 30-45%. Остальные генерируют российские и белорусские авиакомпании. Суточный трафик составлял 500-950 рейсов в сутки и где-то 200-450 пролетов. Теперь его частично перераспределят на пролет через территорию Украины, что повлияет на доходы "Украероруху", – уточнил эксперт.

В целом, от полного запрета авиасообщения с Беларусью выигрывают российские авиаперевозчики, которые фактически станут монополистами для перелетов из России в страны Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме Украины ряд европейских авиакомпаний остановил авиаперелеты над территорией Беларуси: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия) и Lufthansa (Германия).