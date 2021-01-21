Украина получит около 740 млн долларов помощи от США

Соединенные Штаты в течение 2021 года предоставят Украине около 738 млн долларов финансовой помощи.

"Помощь Украине была в прошлом году выделена вся на 100%. В этом году, кстати, ее объем увеличен на 25 млн долларов только по линии Пентагона, и еще больше по линии Государственного департамента. Всего, если взять с помощь касательно безопасности, то по линии Госдепа и по линии Агентства по международной помощи США и других ведомств, то это соответственно 700 млн, даже больше – 738 млн долларов. Это где-то на 50 млн, или даже больше, чем в прошлом году", – заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает УНН.

По его словам, Украина также надеется на скорое завершение рассмотрения в Конгрессе законопроекта, который затормозился из-за выборов в США.

"Это закон новый, который переводит помощь Украине на пятилетнюю основу: если сегодня мы каждый год занимаемся тем, чтобы напоминать и попытаться увеличить объемы помощи, то этот новый закон предусматривает конкретные цифры на все пять лет и там цифры намного больше, чем существующие сейчас", – сообщил Ельченко.

Посол Украины отметил, что этот закон очень упрощает двусторонние отношения именно по линии помощи США.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенаторы США выступили за ежегодное предоставление военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов в течение следующих пяти лет.