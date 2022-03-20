Украина обеспечена продовольствием до конца следующего года: заявление Шурмы

Украина обеспечена продовольствием и сейчас, и на следующий год, заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов достаточно аж на 3-5 лет.

"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, потому что всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим", – сказал Шурма в ходе информационного телемарафона.

Он также добавил, что экономика нашего государства нуждается в валютных поступлениях, поэтому нужно думать и об экспорте. Для этого разработана программа поддержки аграриев.

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"Для того чтобы выдержать, мы разработали комплексную программу поддержки посевной, которая в первую очередь предусматривает льготное финансирование аграриев, для того, чтобы они могли закупить дизельное горючее, посевной материал и удобрения, чтобы провести посевную, которая уже сейчас фактически начинается, поэтому наша цель – сохранить урожай, а в следующем году обеспечить как минимум на уровне 70% от текущего года, учитывая ту сложную ситуацию, которая сейчас в нас в стране", – подытожил замруководителя Офиса президента.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в Украине нет рисков дефицита продовольствия. Временные сбои в торговых сетях связаны с перераспределением спроса. Кроме того, был повышенный спрос. Однако производители продуктов питания заявляют: способны удовлетворить потребность украинцев в любых объемах.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook. "В настоящее время существенно изменилось распределение спроса на базовые продукты по регионам в связи с массовыми переездами людей. Все перестраиваются. Мы концентрируем поставки в регионы наибольшего спроса", – написал Лещенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленный российский оккупант Игорь Руденко рассказал, что ВС РФ активно начали готовиться к вторжению в Украину с территории временно оккупированного Крыма с января 2022 года. Он отметил, что российские войска якобы действовали под видом миротворцев, но в итоге он увидел, как бомбят мирное население и города Украины.

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