Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне: заявление главы представительства блока

Украина может получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже в июне. Еврокомиссия представит странам Евросоюза предложение по заявке Украины на членство. При этом решение должно быть принято единогласно.

Об этом рассказал глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в интервью Postimees. Однако еще необходимо выяснить, будет ли соответствовать Украина Копенгагенским критериям.

"Сейчас мы говорим о неделях, а не о месяцах. Я верю, что в июне государства-члены выступят со своим предложением, и Украина будет соответствовать Копенгагенским критериям. В настоящее время нет смысла спекулировать на этой оценке", – отметил Маасикас.

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По его словам, еще два месяца назад этот вопрос вообще не обсуждался, как некоторые страны заявляли, что о присоединении нет смысла говорить. В то же время Эстония и ряд других стран придерживались мнения, что Украине нужно дать такую перспективу.

"Скажем, два месяца назад этот вопрос вообще не обсуждался, потому что было известно, что есть страны, которые говорят, что об этом вообще нет смысла говорить. В этом смысле это огромный шаг. Но все еще нуждается в окончательной печати... В то же время решение должно быть принято единогласно", – заявил Маасикас.

Копенгагенские критерии – критерии вступления стран в Евросоюз. Они требуют, чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, должны признаваться общие правила и стандарты блока.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получила от Еврокомиссии опросник о членстве в ЕС, необходимый для определения готовности начинать предметные переговоры о вступлении в союз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он же пообещал предоставить все необходимые ответы очень быстро – через неделю.