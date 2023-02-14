Украина может нарастить экспорт металлургической продукции в ЕС на $74 млн ежемесячно, – Зинченко

За счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно - с учетом тех объемов железной руды и чугуна, которые поставлялись российскими компаниями на рынок ЕС в прошлом году, и производственных мощностей, оставшихся на подконтрольной Украине территории. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.

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Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко на открытых слушаниях комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития по теме "Замещение украинскими товарами импорта из РФ и Республики Беларусь в Украине, ЕС и мире".

"Максимально возможный потенциал наращивания экспорта железной руды и чугуна, по нашим расчетам, составляет $230 млн ежемесячно - это при условии, что оставшиеся на подконтрольной территории металлургические предприятия смогут возобновить производство до довоенных уровней", - пояснил директор Зинченко.

В то же время он подчеркнул, что для увеличения экспорта металлургической продукции необходимо решить несколько вопросов, среди которых важнейшие - разблокирование украинских морских портов для металлургической продукции, а также увеличение пропускной способности пограничных железнодорожных переходов с ЕС.

"Номинальная пропускная способность составляет 3400 вагонов, а реальная, по нашим расчетам – всего 1800 вагонов. До двух недель могут простаивать вагоны в очереди на границах. "Укрзалізниця" пытается решать проблему за счет ограничений – так называемых конвенций на перевозку горно-металлургических грузов. В результате предприятия упускают экспортные возможности", - отметил эксперт.

Зинченко подчеркнул, что нужно увеличивать дипломатические усилия, направленные на вытеснение российской продукции с европейского рынка. За 10 месяцев прошлого года Россия экспортировала в ЕС 2,4 млн. т железной руды и 1 млн. т чугуна, на сумму почти $1 млрд.

"Европейские производители будут покупать российскую продукцию до тех пор, пока будет существовать такая легальная возможность. Покупать российское сейчас выгодно, потому что российские металлурги предлагают дисконты (от 10% до 30% от мировых цен)", - подчеркнул директор GMK Center.

Ранее GMK Center также опубликовал исследование, показавшее: европейские санкции против металлургического сырья из РФ работают только точечно. Евросоюз оставил возможности торговли сырьем из РФ, и отсрочил ограничения по полуфабрикатам. Из-за этого пострадали европейские производители, которые из-за удорожания энергоресурсов теряют конкуренцию на собственном рынке.

Напомним, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.