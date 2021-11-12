В конце прошлого месяца глава правления Нафтогаза Юрий Витренко в ходе проходящего в Киеве Украинского газового инвестиционного конгресса заявил: компания ставит перед собой амбициозные планы по увеличению добычи природного газа в ближайшие 10 лет с 13 млрд кубометров в год до 24 млрд кубометров.

Заявление это для многих прозвучало весьма неоднозначно и, воспринято было больше как популизм. Ведь и вправду, когда речь заходит о вопросах Украины и газа, то нашу страну редко когда упоминают не просто как газодобывающую, но и как обладательницу весьма существенных запасов природного и сланцевого газа.

А потому, в свете нынешних газовых коллизий и возникающих разного рода инсинуаций на старую, избитую пропагандистскую тему про “замерзающую” без российского газа Украину, уделим этому вопросу немного больше внимания. И начнем с небольшого экскурса в историю.

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Хотелось бы напомнить о том, что именно Украина, находясь в составе СССР, являлась основным поставщиком газа в Россию. Дашавское месторождение во Львовской области до 1955 года обеспечивало половину всего потребления газа в СССР.

После 1955 года началась эксплуатация украинских месторождений уже не столько с целью личного потребления в СССР, сколько как элемент обогащения – экспорт. Россия нещадно выжимала десятилетиями из украинских месторождений газ и отправляла его на экспорт в Европу. В 1975 году был установлен рекорд по добыче газа в Украине, и он составил 68,7 млрд кубометров.

Разумеется, десятилетия нещадной эксплуатации наших месторождений не прошли бесследно. На момент обретения независимости Украиной значительная часть наших месторождений уже были истощены. Такая ситуация требовала разработки новых месторождений, ряд из которых относились к труднодоступным. В свою очередь, пророссийский лоббизм в политике и газовой индустрии тормозил все положительные процессы, направленные на развитие газодобычи в Украине. И это логично, ведь России никогда не была нужна энергетически независимая Украина.

На сегодняшний день в Украине добывается в год около 20 млрд кубометров газа, при потреблении до 30 млрд кубометров в год.

В свою очередь, запасы природного газа в Украине составляют, согласно оценкам British Petroleum и U.S. EIA, 1,1 трлн кубометров. При освоении новых месторождений этот объем позволяет не только полностью обеспечить энергетическую независимость Украины, но и возобновить практику экспорта “голубого золота”.

В настоящее время с целью повышения газодобычи проводятся электронные аукционы и, широко применяется механизм соглашений о разделе продукции. Ведется разведка шельфа Черного моря и невыработанного Юзовского месторождения.

А потому, говоря о перспективах Украины как газодобывающей страны, следует помнить, что именно Украина первой обеспечивала этим ресурсом весь СССР, как для внутренних нужд, так и обеспечивая его экспорт. Но, не смотря на нещадную эксплуатацию наших месторождений, их запасов до сих пор вполне хватает, чтобы обеспечить стране полную энергетическую независимость. И вопрос уже не столько в наличие ресурсов, сколько в инструментах, которые применяются для скорейшей реализации данных планов.