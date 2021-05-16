Украина должна вкладывать максимум средств в экомодернизацию, и прежде всего – поступления от эконалога, – эксперт

Чтобы реально улучшить экологическую ситуацию, средства от эконалога необходимо направлять на экомодернизацию предприятий. Ведь основной причиной большей части промышленных выбросов является немодернизированность предприятий. Такое мнение высказал гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.

"Если цель улучшить качество, то нужно лечить причину. А причиной является в части промышленных выбросов – это немодернизированность предприятий. И вот за это нужно бороться и туда нужно направлять по максимуму средства, ресурсы, поддержки – и частные, и государственные. И нужно максимально работать над этим вопросом. Я призываю всех целью себе ставить вот это – улучшение экологической ситуации в Украине за счет модернизации нашей промышленности", – сказал Антипов.

По его словам, сейчас средства от этого налога распределяются между разными бюджетами и не используются по назначению. Следовательно, убежден эксперт, ситуацию необходимо менять.

"45% от выбросов в атмосферу и размещение отходов в водных объектах идет в общий фонд государственного бюджета – это Минфин. Т.е. все вот это – Минфин. Т.е. Минфин распределяет эти деньги и потом принимает решение, кому их выделить. Через Министерство экологии и другие органы исполнительной власти, но это все Минфин. Дальше – 30% идет в областной бюджет, а 25% идет в местные бюджеты", - объяснил Антипов.

Он также подчеркнул, средства от эконалога должны аккумулироваться в одном фонде и использоваться для реализации природоохранных мероприятий.

Ранее народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что экологический налог должен стимулировать экомодернизацию промышленности, а не использоваться государством исключительно в качестве карательного инструмента.

В свою очередь Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.