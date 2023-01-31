Украина до конца года может присоединиться к зоне мобильного роуминга ЕС, – журналист

Уже в 2023-м Украина может стать членом зоны мобильного роуминга Евросоюза. Предполагается, что ЕС до конца года отменит для жителей нашей страны, которые находятся на территории Европы, плату за такие услуги.

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Об этом сообщил корреспондент издания "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter-аккаунте во вторник, 31 января. Он привел заявление европейского чиновника.

"Высокопоставленный чиновник ЕС говорит, что законодательство, позволяющее Украинe быть частью зоны ЕС без мобильного роуминга, может быть принято уже в этом году", – написал журналист.

Как известно, с 2017 года на территории Евросоюза работают правила бесплатного роуминга. Это означает, что на территории стран блока платить дополнительно за использование мобильных услуг не нужно.

"Ваши звонки на мобильные и стационарные телефоны, текстовые сообщения (SMS) и использование данных (просмотр веб-страниц, потоковое воспроизведение музыки и видео) оплачиваются по внутренним тарифам, то есть по той же цене, что и звонки, текстовые сообщения и данные в вашей стране", – сказано на сайте ЕС.

Кроме того, абонентам украинских операторов, при принятии соответствующего решения Евросоюзом, не нужно будет покупать сим-карты местного европейского оператора по прибытию в страны ЕС.

Отметим, роуминг – это услуга, позволяющая пользоваться мобильным оператором в любой точки мира, не меняя тарифы и сим-карту. К примеру, если украинец пользуется своим телефоном в Египте, он автоматически подключается к местным операторам мобильной связи.

Но если ему звонят из Украины в тот момент, когда он находится в Египте, придется оплачивать входящий звонок, стоимость которого зависит от оператора. В целом такая плата существенно выше, чем стоимость звонков в пределах одной страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Европейский Союз ввел бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Соответствующее соглашение подписали 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины.

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