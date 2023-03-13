Украина будет терять позиции на мировых рынках, если порты не будут разблокированы, – Гончаренко

Открытие портов для экспорта всех видов продукции – важный вопрос для наполнения бюджета, сохранения рабочих мест и завоевания новых позиций на мировом рынке. Кроме того, это позволит Украине зарабатывать больше на военные расходы – международные партнеры ведь не покрывают эту статью расходов.

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Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Разблокировка портов – это вопрос наполнения бюджета. Мы должны помнить, что согласно условию наших партнеров, все военные расходы должны быть профинансированы собственно Украиной. Но если экономика дальше будет просто исчезать, то нам не хватит возможностей на военные расходы", - подчеркнул Гончаренко.

Он также отметил, что разблокировка портов для всех видов экспорта обеспечит Украине сохранение рабочих мест, а также позволит сохранить свои позиции на мировых рынках, где мы сейчас несем очень высокие потери.

"Поэтому со всех точек зрения очень важно поднимать это максимально. Надеюсь, что президент поднимал эти вопросы в переговорах, о которых мы не знаем. И считаю, что нужно дальше это делать на всех уровнях", – уверен Гончаренко.

Он подчеркнул, что промедление приводит к значительным экономическим потерям и чревато остановкой производства – ведь есть такие предприятия, которые очень сложно запустить после вынужденной остановки.

"Украина занимала серьезное место на мировом рынке металла, химии. Поэтому этим (хранением мест – Ред.) нужно заниматься. Народные депутаты готовы приобщаться к инициативам по страхованию логистики", - резюмировал Гончаренко.

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если РФ не согласится на разблокировку судоходства, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские.

В свою очередь директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.