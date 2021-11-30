Учительница из Житомира выиграла миллион гривен от Альфа-Банка

Счастливой обладательницей миллиона гривен от Альфа-Банка Украина стала учительница житомирской школы Кристина. Девушка выиграла главный приз в розыгрыше по случаю первого миллиона зарегистрированных пользователей цифрового банка Sense SuperApp.

Кристина более трех лет является клиентом Альфа-Банка Украина и активно пользуется преимуществами бонусной программы цифрового банка Sense SuperApp. Ранее девушка не считала себя удачливой, поэтому не принимала участия в розыгрышах. Впервые Кристина рискнула и обменяла бонусы Cash'U CLUB на 3 шанса выиграть главный приз акции. Решение было спонтанным, поэтому участие в розыгрыше Кристина приняла за день до окончания акции. Каково было ее удивление, когда через пару дней позвонил менеджер банка и сообщил радостную новость: "Вы выиграли миллион!"

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"Мы с мужем до сих пор не можем поверить в удачу, но уже знаем куда потратим миллион. Давно мечтаем о собственном жилье, поэтому деньги вложим в покупку квартиры и её обустройство", – поделилась своими планами Кристина.

Пользователи приложения Sense SuperApp в течение шести недель обменивали 20 Cash'U-бонусов на возможность выиграть миллион гривен.

Помимо главного приза, подарки от цифрового банка нового поколения Sense SuperApp получили еще 100 клиентов, которые приняли участие в розыгрыше. Им было засчитано по 1000 бонусов на счет Cash'U CLUB.

Программа вознаграждений Cash'U CLUB построена таким образом, чтобы каждый ее раздел был источником выгоды. Каждый месяц пользователь может выбирать до 7-ми категорий с повышенным кешбэком и увеличить свой бонусный счет благодаря акционным предложениям от банка и его партнеров. Собранные бонусы Cash’U можно вернуть на карту деньгами, а можно использовать для участия в розыгрыше подарков.

С более детальной информацией о программе лояльности Cash'U CLUB можно ознакомиться на сайте.