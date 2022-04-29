У украинцев в военное время могут забирать авто для нужд армии: как и у кого

В период военного положения транспорт на территории Украины, где не происходят боевые действия, как и другое имущество могут забрать только по решению органов местной власти. Собственнику при этом должны предъявить акт, а в течение пяти лет после окончания войны он имеет право на компенсацию стоимости своего имущества из бюджета.

Об этом адвокат Виталий Жадобин рассказал Mind. Он отметил, что при отчуждения имущества на нужды армии украинцам должны предоставить акт. В нем должна быть следующая информация:

информация о собственнике имущества;

описание имущества;

стоимость имущества.

Акт должен подписать собственник имущества, а также там должна быть печать и подпись представителя военного командования, который принял такое решение. Важно отметить, что по закону украинцам гарантируют компенсацию стоимости.

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Она бывает двух видов:

Предварительная: в таком случае в акте указывается стоимость выплаченных средств. Компенсируют 100% цены. Это делают в том случае, если на нужды армии нужно авто, которое есть у украинца и которое невозможно оперативно купить и доставить военным. Это может касаться не только машины, но и другого имущества.

Оплата после окончания войны. В таком случае украинец может после окончания военного положения написать заявление в органы власти и получить стоимость отчужденного имущества в течение пяти лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине долги за коммуналку начисляют даже за те квартиры и дома, которые пустуют или даже разрушены. Механизм начисления происходит автоматически: если потребитель не передает показания счетчика, то для подсчета используют социальный норматив потребления.