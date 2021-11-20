У украинки с карты ПриватБанка тайно списали 32 тысячи: банк не помог, но деньги вернул Apple

У украинки с карты ПриватБанка списали 32 тыс. грн за оплату подписок на iTunes (медиаплеер, который принадлежит компании Apple). Она пожаловалась в банк и получила ответ: вероятно, данными карты завладели мошенники, они и купили подписки.

Несмотря на жалобы в киберполицию и в "Приват", деньги ей так и не вернули. Тогда клиентка банка обратилась непосредственно в Apple, описала ситуацию и получила назад свои 32 тыс. Об этом сама жертва мошенников написал на специализированном сайте Минфин. "

С карты ушло более 32 тыс. грн. Хорошо, что телефон был в это время в руках и увидела, что происходит. Сразу заблокировала карточку, но деньги уже ушли. В выписке показано, что оплачены цифровые товары: APPLE.COM/BILL, ITUNES.COM. Выглядит как автоматическая подписка, при которой не требуют подтверждения оплаты. Дело в том, что такой подписки не имею и не представляю, какие цифровые товары столько стоят", – возмутилась клиентка.

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В банке оформили и заявку и предложили ждать в течение 120 дней ответа: смогут ли вернуть средства. Однако уже через неделю женщина сама обратилась в компанию, услуги которой приобрели мошенники, и вернула свои средства.

"Заслуг банка здесь нет, даже сообщения о зачислении не отправили, поэтому быть их клиентом больше нет желания", – подытожила женщина. На такое сообщение сотрудники "Привата" ответили:

"Если вы не проводили привязку карты на сайте, то это сделал кто-то другой, что в свою очередь может означать только одно — данные карты известны третьим лицам по неосторожности или более изощренными методами".

Напомним, OBOZREVATEL еще полгода назад писал о подобной схеме, а также сообщал о ней пресс-службе ПриватБанка. Тогда сразу двое несвязанных между собой читателя рассказали, что с их карты "Привата" списали средства.

К примеру, у пенсионерки ежедневно списывали от 150 до 1000 грн. Согласно данным из выписки финучреждения, женщина якобы платила за онлайн-игры, при этом она не давала на это разрешение, пользуется кнопочным телефоном без интернета и никому не передавала свою карту.