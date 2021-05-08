У пенсионерки с карты ПриватБанка ежедневно списывали сотни гривен: деньги забирали за игры, о которых она даже не знала

С карты ПриватБанка у пенсионерки ежедневно списывали от 150 до 1000 грн. Согласно данным из выписки финучреждения, женщина якобы платила за онлайн-игры, при этом она не давала на это разрешение, пользуется кнопочным телефоном без интернета и никому не передавала свою карту.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Лилия Рагуцкая. "ПриватБанк, прошу объяснить, как так могло случиться, что с карты моей мамы-пенсионерки ежедневно, практически каждый день, начиная по меньшей мере с апреля, списывалось от 150 до 1000 гривен на какие-то мифические "развлечения" от никому не известных компаний. Как так могло случиться, что такие суммы тупо исчезали со счета без всякого запроса подтверждения проведения операций?", – возмутилась Рагуцкая.

Женщина обнаружила пропажу средств со своей карты, только когда не смогла оплатить лекарства в аптеке – без ее ведома деньги уже списали за развлечения. Как пояснила журналистка, к карте ее мамы не было доступа у посторонних, пароль от нее знает сама пенсионерка и ее дочь. При этом клиентка ПриватБанка пользуется кнопочным телефоном, поэтому случайно загрузить игру в интернете и дать разрешение на писание средств она не могла.

Журналистка обратилась в службу поддержки ПриватБанка с просьбой разъяснить, каким образом с карты без подтверждения могло происходить списание средств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники забирают деньги у инвесторов, заманивая их высокими заработками якобы на финансовых биржах. После злоумышленники забирают средства и закрывают компанию.