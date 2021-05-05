У Порошенко заявили о давлении власти на субсидиантов и озвучили требования

В партии "Европейская солидарность" выдвинули власти Украины перечень требований из-за сужения социальных прав граждан.

В частности, как говорится в заявлении политсилы, опубликованном на сайте ее прессслужбы, после переноса сроков широко разрекламированного повышения пенсий и минимальной зарплаты, отмены повышений зарплат учителям и медикам, отсутствия индексаций пенсий чернобыльцам, военным пенсионерам, ученым и другим, под "каток" антисоциальной политики власти попали субсидианты.

Как сказано в заявлении "ЕС", с 1 мая 2021 года правительство ввело по сути новую систему назначения субсидий для украинцев.

Так, в частности, каждая семья, которая получает субсидию, для ее переоформления должна заново сдать заявление и декларацию доходов и расходов. То есть около 3 млн семей обязаны вновь идти на поклон к чиновникам, принести кучу бумажек, справок и выписок для того, чтобы получить помощь от государства.

"Особенно цинично это выглядит на фоне жестких карантинных мероприятий в стране. С одной стороны власть постоянно призывает к самоограничению и соблюдению норм самоизоляции людей старшего возраста. С другой – загоняет этих людей в очереди, скопления, нервную атмосферу переоформления субсидий в управлениях соцзащиты, местных органах власти", – сказано в сообщении.

В партии напомнили, что после коренной реформы системы субсидий командой Петра Порошенко с 2015 года субсидию можно было оформить легко – только по заявлению гражданина. А переоформление субсидий происходило автоматически – без надобности подачи новых заявлений, стояния в очередях и представления новых деклараций и справок.

"Еще одним ударом для субсидиантов стало решение правительства ликвидировать комиссии местных органов власти при назначении субсидий. Эти комиссии рассматривали различные жизненные ситуации претендентов на субсидии, исключения из правил и особенности каждой семьи. На сегодня – около 40% субсидий было назначен именно этими комиссиями. Ликвидация комиссий приведет к потере права на получение помощи от государства значительного количества украинцев", – подчеркнули в партии Порошенко.

Там отметили, что цель нынешней власти – не помочь украинцам в непростые времена пандемии, безумного роста цен, тарифов на ЖКУ, газ и электричество для населения, а сэкономить средства на обнищании украинцев, существенно сократить количество субсидиантов и направить "сэкономленные" средства на коррупционные схемы.

В частности, в "Евросолидарнисти" потребовали от правительства: